Le sconfitte nei derby, chi gioca contro il Milan e cosa si aspetta dall'Inter: le parole di Chivu

Quando gli viene chiesto se firmerebbe per perdere di nuovo i derby e vincere il campionato, Chivu è chiarissimo.

"Questa è una domanda per i tifosi, io sono l'allenatore, mi devo preoccupare di trovare la condizione migliore per i miei giocatori in vista del debutto in campionato, quella di domani è un'amichevole e i trofei d'agosto non contano niente"ha sottolineato il tecnico nerazzurro.

Chivu poi ha continuato: "E' una partita speciale per tutti, ma alla fine è una partita come le altre. Inter e Milan sono famose in tutto il mondo, sarà una bella partita da guardare sicuramente".