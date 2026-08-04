Le sconfitte nei derby, chi gioca contro il Milan e cosa si aspetta dall'Inter: le parole di Chivu

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Dopo la vittoria ai rigori contro il Manchester City, ecco il primo derby della stagione per l'Inter.
Cristian Chivu, intervenuto in conferenza stampa da Perth alla vigilia della gara, ha sottolineato come il risultato in questo caso sia poco importante.
L'obiettivo è ovviamente quello di mettere più minuti possibili nella gambe e migliorare la condizione in vista delle partite che conteranno davvero.
Anche perché nella prima giornata di campionato per l'Inter potrebbe esserci qualche problema di formazione.