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Lelio Donato

Le sconfitte nei derby, chi gioca contro il Milan e cosa si aspetta dall'Inter: le parole di Chivu

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L'Inter si prepara al primo derby stagionale dopo la vittoria ai rigori contro il Manchester City: le parole di Chivu alla vigilia, chi gioca e le indicazioni in vista del debutto ufficiale in campionato.

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Dopo la vittoria ai rigori contro il Manchester City, ecco il primo derby della stagione per l'Inter.

Cristian Chivu, intervenuto in conferenza stampa da Perth alla vigilia della gara, ha sottolineato come il risultato in questo caso sia poco importante.

L'obiettivo è ovviamente quello di mettere più minuti possibili nella gambe e migliorare la condizione in vista delle partite che conteranno davvero.

Anche perché nella prima giornata di campionato per l'Inter potrebbe esserci qualche problema di formazione.

  • LE SCONFITTE NEI DERBY

    Quando gli viene chiesto se firmerebbe per perdere di nuovo i derby e vincere il campionato, Chivu è chiarissimo.

    "Questa è una domanda per i tifosi, io sono l'allenatore, mi devo preoccupare di trovare la condizione migliore per i miei giocatori in vista del debutto in campionato, quella di domani è un'amichevole e i trofei d'agosto non contano niente"ha sottolineato il tecnico nerazzurro.

    Chivu poi ha continuato: "E' una partita speciale per tutti, ma alla fine è una partita come le altre. Inter e Milan sono famose in tutto il mondo, sarà una bella partita da guardare sicuramente".

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  • L'OBIETTIVO DELL'INTER

    L'obiettivo dell'Inter nel derby di Perth, più che vincere, è crescere da tutti i punti di vista.

    "Io voglio vedere crescita, dal punto di vista fisico e della condizione, non guardo il tipo di partita che dobbiamo affrontare. Mi accontento del fatto che qualche giocatore a questo punto della preparazione farà qualche minuto in più, sempre attenti a capire se abbiamo smaltito il fuso orario e quanti rischi possiamo correre.

    Io parlo di principi di gioco, di come approcciare partita e come gestirla, di come trovare modalità per essere competitivi ed essere dominanti, e per adattarci alla forza dei nostri avversari. Siamo un gruppo di ragazzi che hanno la predisposizione ai sacrifici e a imparare cose nuove, vogliamo essere competitivi e ambiziosi" ha detto Chivu.

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  • LA CONDIZIONE DEI NAZIONALI

    L'allenatore dell'Inter poi ha annunciato la possibile assenza di qualche giocatore importante per la prima giornata di campionato.

    Si parla in particolare di coloro che sono ancora in vacanza dopo i Mondiali, tra cui il capitano Lautaro Martinez.

    "Dubito che saranno pronti per la prima di campionato, vediamo quanto tempo servirà per rimetterli in campo, non vogliamo esporci a troppi rischi. Non è semplice" ha ammesso Chivu.

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  • I GIOVANI NERAZZURRI

    Contro il Milan ci sarà ancora spazio per i tanti giovani nerazzurri che stanno facendo benissimo in questo pre-campionato.

    La strada giusta d'altronde è già tracciata da Chivu: "So chi abbiamo a disposizione, spero che guardino il percorso di Federico, Pio, Aleksandar: dipende da loro, dall'intensità che mettono, dal livello che riescono a mettere nei match con i grandi, che è diverso da quello che trovano nei campionati giovanili".


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