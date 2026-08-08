Le confessioni di Cesc Fabregas su Nico Paz, Liberali, il rapporto con Conte e l'Inter: "La più forte, è il picco"

Cesc Fabregas dice la sua sul campionato di calcio italiano.
L'allenatore spagnolo del Como ha dichiarato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Il passaggio dalla Serie B alla Champions League ci è costato 400 milioni di euro? Non a me personalmente, non so cosa significhi invidia in questo senso. Sì, il Como ha speso, però è vero che la crescita del club sta procedendo a una velocità che sinceramente non ha precedenti. Il PSG ha speso mille e mille milioni e ha aspettato 15 anni prima di vincere la Champions, l'Arsenal 7 per la Premier. Non guardo tanto alla spesa, quanto alla valorizzazione della squadra e dei singoli. È altrettanto vero che non abbiamo salari enormi, il nostro monte stipendi è inferiore a quello di 8, 9 squadre".