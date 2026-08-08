Le confessioni di Cesc Fabregas su Nico Paz, Liberali, il rapporto con Conte e l'Inter: "La più forte, è il picco"

"Nico Paz ha tutto: fisico, qualità. Quando gli parlo cerco di capire quanta voglia ha di crescere, di arrivare al top. E lo faccio ogni giorno. Se mi rivolgo a lui e si gira dall'altra parte capisco che è il momento di lasciarlo andare. Nico è un giocatore con un coraggio straordinario, con una visione e un'ambizione assoluta. Ha 21 anni, ha iniziato praticamente 2 anni fa, ma sembra che giochi da 10. Ha una bella famiglia, è educato, possiede la giusta mentalità e questo mi fa stare tranquillo. Come per tutti i giovani, lo devi spingere, saper portare e gestire. Per formare non solo il giocatore, ma anche la persona. Per creare un giocatore da Juventus, da Inter, da Real Madrid".

"Kakà era un po' più esplosivo. Aveva quella conduzione che - come Iniesta, il calcio in una sola parola - non era limitabile. Quando partiva non lo prendevi più. Nico è un po' più fisico, più posizionale, più statico, però sa usare il corpo in una maniera diversa dagli altri. Ha in testa la porta, un grande ultimo passaggio, ha iniziato a capire il gioco molto meglio, le posizioni, è un talento".