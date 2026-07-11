Le chat pericolose di Jimenez tra le offese ad Allegri e la sospensione col Bournemouth: ora cerca il rilancio alla Fiorentina

Il quarto colpo della Fiorentina è Alex Jimenez.
L'ex Milan torna così in Serie A dopo l'esperienza altalenante al Bournemouth tra buone prestazioni e una sospensione per motivi disciplinari.
Jimenez d'altronde non è nuovo a 'chat pericolose', come quando su Whatsapp definì Allegri "allenatore di m***a" scrivendo di fatto la parola fine alla sua esperienza in rossonero.
Lo spagnolo aveva poi chiesto scusa ma non era bastato ad evitare la cessione. Le cose però non sono andate meglio in Inghilterra dove nei suoi confronti sono state mosse accuse ben più gravi.