Le chat pericolose di Jimenez tra le offese ad Allegri e la sospensione col Bournemouth: ora cerca il rilancio alla Fiorentina

Nell'agosto del 2025 scoppia il caso quando vengono pubblicate alcune chat di Jimenez.

Il giovane terzino spagnolo, allora ancora tesserato del Milan, offendeva il tecnico rossonero Allegri definendolo "allenatore di m***a".

Non a caso qualche giorno dopo Jimenez viene ceduto al Bournemouth in prestito con diritto di riscatto.

Lo spagnolo, qualche mese più tardi, chiarirà il suo pensiero su Allegri intervistato da 'gianlucadimarzio.com': "È stata una cavolata. Non penso che Allegri sia un ‘allenatore di me**a’ e lo dimostra la sua storia. Stavo uscendo da una partita, non avevo giocato ed ero arrabbiato: ho sbagliato la persona a cui mandare il messaggio.

Dal primo giorno ho chiesto scusa ad Allegri: non penso quel che ho scritto. E lui ha accettato le mie scuse. Tutte queste situazioni mi hanno tolto serenità e sono stato anche io a dire alla società di cercare soluzioni: il Milan è un club che amo e non volevo sentirmi male o influenzare negativamente la squadra con un mio cattivo momento”.