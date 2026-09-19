Le 5 chiavi di Roma-Inter: da Malen-Lautaro a Svilar-Josep Martinez, chi vincerà i duelli a distanza?

Si parte naturalmente dai due finalizzatori di Roma e Inter: da una parte Donyell Malen, dall'altra Lautaro Martinez.

Malen è il capocannoniere del campionato, ha segnato sei volte nelle prime quattro giornate e dalla sua vena - realizzativa e non solo - dipenderà gran parte delle ambizioni della Roma. Le occasioni l'olandese le ha in tutte le partite, non sempre le trasforma, spesso però sì. A Torino è tornato a essere il vero Malen.

E poi c'è Lautaro. Che a differenza del collega è decisamente più incostante, che a causa del Mondiale "lungo" ci ha messo un po' di più a ritrovare la condizione, che con l'Udinese è rimasto a secco. Ma che pare aver imparato nuovamente come decidere i big match: il Napoli ne sa qualcosa. E dunque occhio.