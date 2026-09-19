Le 5 chiavi di Roma-Inter: da Malen-Lautaro a Svilar-Josep Martinez, chi vincerà i duelli a distanza?

Il grande giorno è arrivato. Alle 18, all'Olimpico, incrociano le armi le uniche due formazioni a punteggio pieno del campionato: da una parte la Roma, dall'altra l'Inter.
Quattro vittorie su quattro per l'una, quattro vittorie su quattro anche per l'altra. E la netta sensazione che proprio la Roma, trasformata da Gian Piero Gasperini, possa essere la degna contendente di un'Inter che continua a essere favoritissima per lo Scudetto.
Il duello del tardo pomeriggio proporrà anche una serie di sfide nella sfida. Come sempre accade in questi casi. Duelli individuali, anche a distanza, che potranno determinare l'andamento della grande contesa in un senso o nell'altro.
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