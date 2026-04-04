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Noslin Lazio ParmaGetty
Vittorio Rotondaro

Lazio-Parma 1-1, pagelle e tabellino: Isaksen non lascia il segno, Noslin decisivo dalla panchina, Delprato 'bomber', riecco Bernabé

Serie A
Lazio vs Parma Calcio 1913
Lazio
Parma Calcio 1913

La Lazio fallisce l'appuntamento con la quarta vittoria consecutiva: all'Olimpico è il Parma a frenare la corsa dei ragazzi di Sarri.

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Niente quarto successo di fila in Serie A per la Lazio: all'Olimpico l'Aquila si divide la posta in palio col Parma che fa un altro passettino in avanti verso l'obiettivo della salvezza.

Il piano partita ducale assume la piega attesa al quarto d'ora, quando è Delprato a beffare Motta: sugli sviluppi di una punizione, il pallone finisce nella disponibilità del capitano che lo piazza dove il portiere biancoceleste non può arrivare. Gli uomini di Sarri provano ad alzare il ritmo, ma di spazi per far male non ce ne sono: merito della densità creata dagli avversari che per poco non raddoppiano col bel tiro di Valeri, deviato in corner dal gran riflesso di Motta.

Sarri cambia tutto il tridente d'attacco tra il 58' e il 65', chiaro segnale dell'insoddisfazione serpeggiante nella panchina capitolina. È uno dei nuovi entrati, Lazzari, a mettere qualche brivido a Suzuki: conclusione potente ma centrale, il portiere giapponese se la cava con un po' di suspense. Alla fine una delle mosse di Sarri si rivela azzeccata: Noslin scambia con Taylor e fa 1-1 grazie anche alla deviazione di Circati. Nuno Tavares rischia grosso con un tocco col braccio in area: a salvare il portoghese è il fuorigioco attivo di Pellegrino che annulla l'irregolarità successiva.

  • PAGELLE LAZIO

    Motta (6.5) evita lo 0-2 con un intervento da applausi, l'impatto di Lazzari (6.5) è più che positivo. Così come quello di Noslin (7) che bissa la rete dell'andata. Isaksen (5) deludente e sostituito.

    Voti Lazio (4-3-3): Motta 6.5; Marusic 5 (58' Lazzari 6.5), Romagnoli 5.5, Provstgaard 5.5, Nuno Tavares 6; Dele-Bashiru 6, Cataldi 5.5, Taylor 6.5; Isaksen 5 (58' Cancellieri 6), Maldini 5.5 (65' Dia 6), Pedro 5.5 (58' Noslin 7). All. Sarri.

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  • PAGELLE PARMA

    Secondo goal in campionato per Delprato (7), Bernabé (6.5) convince al rientro dall'infortunio. Valeri (6.5) va a un passo dalla gioia personale, Pellegrino (5.5) non trova lo spunto giusto.

    Voti Parma(3-5-2): Suzuki 6; Delprato 7, Circati 6, Valenti 6; Britschgi 5.5 (92' Carboni s.v.), Nicolussi Caviglia 6 (71' Estevez 6), Keita 6 (91' Sorensen s.v.), Bernabé 6.5 (80' Ordonez s.v.), Valeri 6.5; Strefezza 6 (80' Oristanio s.v.), Pellegrino 5.5. All. Cuesta.

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  • TABELLINO LAZIO-PARMA

    Marcatori: 15' Delprato (P), 77' Noslin (L)

    LAZIO (4-3-3): Motta 6.5; Marusic 5 (58' Lazzari 6.5), Romagnoli 5.5, Provstgaard 5.5, Nuno Tavares 6; Dele-Bashiru 6, Cataldi 5.5, Taylor 6.5; Isaksen 5 (58' Cancellieri 6), Maldini 5.5 (65' Dia 6), Pedro 5.5 (58' Noslin 7). All. Sarri.

    PARMA (3-5-2): Suzuki 6; Delprato 7, Circati 6, Valenti 6; Britschgi 5.5 (92' Carboni s.v.), Nicolussi Caviglia 6 (71' Estevez 6), Keita 6 (91' Sorensen s.v.), Bernabé 6.5 (80' Ordonez s.v.), Valeri 6.5; Strefezza 6 (80' Oristanio s.v.), Pellegrino 5.5. All. Cuesta.

    Arbitro: Marcenaro

    Ammoniti: Strefezza (P), Pellegrino (P), Noslin (L)

    Espulsi: -

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