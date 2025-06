Il club biancoceleste non può fare mercato: Sarri non era a conoscenza della reale situazione, gli scenari.

Problemi non di poco conto per la Lazio che è completamente ferma sul mercato e non per scelta ma perché obbligata a non poter fare operazioni in entrata.

A fermare il club biancoceleste non è solo l'indice di liquidità, parametro che già in passato era stato un ostacolo e aveva condizionato la società, ma anche altri criteri che insieme rendono la situazione non facile da risolvere.

Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, sta lavorando per cercare di superare queste difficoltà e poter permettere al direttore sportivo Fabiani di intervenire sul mercato regalando a Maurizio Sarri alcuni innesti "promessi". Il tecnico non sarebbe stato a conoscenza del reale stato delle cose e per questo come riferisce il Corriere dello Sport sta valutando come comportarsi.

Ecco i dettagli del "caso" Lazio, perché il mercato è bloccato e le opzioni che la società ha per risolvere queste problematiche.