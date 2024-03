Lazio-Juventus dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La nuova Lazio di Tudor ospita all’Olimpico la Juve di Allegri, a caccia dei tre punti: le info su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Una viglia di Pasqua caldissima per Lazio e Juventus. All’Olimpico va in scena la sfida tra biancocelesti e bianconeri, valida per la 30ª giornata di Serie A.

La prima delle due gare tra la squadra di Tudor e quella di Allegri nel giro di tre giorni: Lazio e Juventus si affronteranno - a campo invertito - martedì nell’andata della semifinale di Coppa Italia.

Esordio sulla panchina biancoceleste per il tecnico croato, grande ex della sfida, che ha preso il posto del dimissionario Sarri e guiderà per la prima volta la Lazio proprio contro i bianconeri, club in cui ha militato da calciatore e da allenatore ai tempi di Pirlo.

Dall’altra parte, la Juve deve tornare alla vittoria dopo aver abbandonato il sogno Scudetto I bianconeri ora devono guardarsi le spalle dalle inseguitrici per difendere la qualificazione alla prossima Champions League.

Nell’ultimo turno la Lazio ha interrotto la striscia negativa di quattro sconfitte di fila tra tutte le competizioni grazie al successo in rimonta per 3-2 sul Frosinone. Dall’altra parte la Juve è reduce dal pari a reti inviolate contro il Genoa allo Stadium e ha conquistato due punti nelle ultime tre gare di campionato.

All’andata i bianconeri si imposero con il risultato di 3-1 grazie ai goal di Vlahovic, Chiesa e ancora Vlahovic. Il momentaneo 2-1 era stato realizzato da Luis Alberto.

