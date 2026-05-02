La Lazio è già in Europa League? Il regolamento di Serie A e Coppa Italia e cosa succede se perde la finale contro l'Inter

La Lazio ha un'opportunità d'oro per trasformare una stagione per larghi tratti mediocre in una stagione da ricordare. E questa occasione le capiterà su un piatto d'argento mercoledì 13 maggio all'Olimpico, il proprio stadio.
La squadra di Maurizio Sarri si è infatti qualificata alla finale di Coppa Italia e sfiderà l'Inter in gara unica: la vincente alzerà il trofeo al cielo di Roma, mentre la perdente dovrà accontentarsi del secondo posto.
Per quanto riguarda la qualificazione alle coppe europee, invece, cosa accadrebbe in caso di successo della Lazio? I biancocelesti sarebbero comunque qualificati in Europa League? Cosa dice il regolamento della Coppa Italia.