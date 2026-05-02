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SS Lazio v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

La Lazio è già in Europa League? Il regolamento di Serie A e Coppa Italia e cosa succede se perde la finale contro l'Inter

Serie A
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Lazio vs Inter

Dopo aver estromesso l'Atalanta in semifinale, la Lazio giocherà la finale di Coppa Italia contro l'Inter il 13 maggio: cosa accadrebbe in chiave europea in caso di sconfitta all'Olimpico.

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La Lazio ha un'opportunità d'oro per trasformare una stagione per larghi tratti mediocre in una stagione da ricordare. E questa occasione le capiterà su un piatto d'argento mercoledì 13 maggio all'Olimpico, il proprio stadio.

La squadra di Maurizio Sarri si è infatti qualificata alla finale di Coppa Italia e sfiderà l'Inter in gara unica: la vincente alzerà il trofeo al cielo di Roma, mentre la perdente dovrà accontentarsi del secondo posto.

Per quanto riguarda la qualificazione alle coppe europee, invece, cosa accadrebbe in caso di successo della Lazio? I biancocelesti sarebbero comunque qualificati in Europa League? Cosa dice il regolamento della Coppa Italia.

  • LA LAZIO È GIÀ IN EUROPA LEAGUE?

    La questione sorge spontanea guardando all'altra finalista: l'Inter, appunto, che anche vincendo la Coppa Italia giocherebbe comunque la Champions League nella prossima stagione in quanto qualificata dal campionato.

    La Lazio si qualificherebbe dunque in Europa League anche perdendo la finale contro i nerazzurri? La risposta è no: in questo caso il pass non è automatico per la finalista perdente.

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  • IL MOTIVO

    Il motivo è che i due posti per la prossima edizioni dell'Europa League vengono assegnati in maniera diversa: uno tramite il campionato alla formazione che chiuderà al quinto posto in classifica, l'altro alla vincente della Coppa Italia.

    La seconda classificata nella Coppa Italia stessa, dunque la squadra che perderà la finale, non andrà invece in maniera automatica in Europa League.

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  • LAZIO IN EUROPA LEAGUE SE...

    Cosa deve fare, dunque, la Lazio per giocare la prossima edizione dell'Europa League e tornare nelle coppe europee dopo una stagione d'assenza? Le strade per la squadra di Sarri sono due: o vincere la finale della Coppa Italia contro l'Inter, oppure chiudere al quinto o al sesto posto della classifica, scenario questo complicatissimo se non impossibile.

  • LAZIO IN CONFERENCE LEAGUE SE...

    Più fattibile, almeno per quanto riguarda il campionato, è invece pensare a una qualificazione alla Conference League: la Lazio giocherebbe il terzo torneo per importanza in caso di arrivo al settimo posto in classifica e di contemporanea sconfitta nella finale di Coppa Italia.

    Battendo l'Inter il 13 maggio, invece, i biancocelesti andrebbero in Europa League a prescindere dal piazzamento in campionato, provocando alcuni scossoni nella classifica: la quinta andrà allo stesso modo in Europa League, la sesta in Conference League, la settima rimarrà invece fuori dalle coppe.

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