Lautaro Martinez si rivede in campo ma non è ancora pronto: quando può tornare il capitano dell'Inter, l'obiettivo

Vigilia di Coppa Italia per l'Inter che martedì a San Siro ospita il Como con l'obiettivo di accedere alla finale della competizione. Non ha parlato Cristian Chivu ma il tecnico può sorridere perché ad Appiano Gentile si è rivisto Lautaro Martinez.

Il capitano nerazzurro ha saltato le ultime partite per infortunio ed è reduce in generale da un periodo di assenza con problemi fisici che si sono susseguiti da marzo.

Lautaro però rientrerà prima della fine della stagione, ma quando? Ecco le tappe per rivedere l'argentino in campo.