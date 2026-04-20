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Lautaro Martinez Como InterGetty Images
Andrea Ajello

Lautaro Martinez si rivede in campo ma non è ancora pronto: quando può tornare il capitano dell'Inter, l'obiettivo

Serie A
Inter
L. Martinez

Si avvicina il rientro di Lautaro dopo l'infortunio muscolare: le novità e la gestione nelle prossime settimane.

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Vigilia di Coppa Italia per l'Inter che martedì a San Siro ospita il Como con l'obiettivo di accedere alla finale della competizione. Non ha parlato Cristian Chivu ma il tecnico può sorridere perché ad Appiano Gentile si è rivisto Lautaro Martinez.

Il capitano nerazzurro ha saltato le ultime partite per infortunio ed è reduce in generale da un periodo di assenza con problemi fisici che si sono susseguiti da marzo.

Lautaro però rientrerà prima della fine della stagione, ma quando? Ecco le tappe per rivedere l'argentino in campo.

  • LAUTARO IN CAMPO AD APPIANO

    Alcune immagini pubblicate dall'Inter hanno mostrato anche Lautaro Martinez che stava per entrare in campo ad Appiano Gentile.


    Un segnale importante che dimostra come le condizioni dell'argentino siano in ripresa e ha iniziato a svolgere lavoro sul terreno dopo il problema muscolare accusato 10 giorni fa.

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  • NIENTE COPPA ITALIA PER LAUTARO MARTINEZ

    Segnali che aumentano la fiducia sulle sue condizioni ma che non bastano affinché Lautaro possa rendersi disponibile per la prossima gara dei nerazzurri.

    L'Inter dovrà affrontare la semifinale di Coppa Italia contro il Como senza il suo capitano. Ma quando rientrerà quindi arruolabile per Chivu?

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  • LAUTARO TORNA PER TORINO-INTER?

    Dopo la Coppa Italia l'Inter andrà a Torino; Lautaro rimane in forte dubbio contro i granata visto soprattutto la situazione in classifica che ormai vede i nerazzurri ad un passo dallo scudetto.


    Nessuno si prenderà rischi, tanto meno il giocatore che è atteso dal Mondiale con l'Argentina. Nei prossimi giorni Lautaro sarà valutato e a seconda delle risposte che darà il fisico si deciderà il tipo di impiego.

  • OBIETTIVO OLIMPICO

    Con lo scudetto ormai in tasca, l'obiettivo dell'Inter adesso è quello di provare a vincere anche la Coppa Italia. E se dovesse riuscire a passare con il Como, allora anche i pensieri di Lautaro andrebbero in quella direzione.

    La finale di Coppa Italia è in programma il 13 maggio e in caso di qualificazione dei nerazzurri, Lautaro sarà gestito per arrivare al meglio a quell'appuntamento.

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