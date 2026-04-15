Lautaro Martinez gioca Inter-Cagliari? Come sta e le sue condizioni verso l'anticipo di venerdì

Portarsi momentaneamente a +12 sul Napoli: questo è l'obiettivo primario dell'Inter, che venerdì 17 aprile ospiterà il Cagliari a San Siro nel secondo anticipo - dopo Sassuolo-Como - della trentatreesima giornata di Serie A.
La formazione di Cristian Chivu deve però fare i conti con le condizioni di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro è stato infatti costretto a saltare per infortunio la gara precedente, vinta 4-3 in casa del Como domenica sera.
Come sta Lautaro? La situazione in vista di Inter-Cagliari e quando può tornare in campo.