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Lautaro Martinez Como InterGetty Images
Stefano Silvestri

Lautaro Martinez gioca Inter-Cagliari? Come sta e le sue condizioni verso l'anticipo di venerdì

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L. Martinez

Il capitano nerazzurro ha saltato la trasferta contro il Como a causa di un risentimento al soleo: la situazione verso la prossima partita di campionato e quando può tornare in campo.

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Portarsi momentaneamente a +12 sul Napoli: questo è l'obiettivo primario dell'Inter, che venerdì 17 aprile ospiterà il Cagliari a San Siro nel secondo anticipo - dopo Sassuolo-Como - della trentatreesima giornata di Serie A.

La formazione di Cristian Chivu deve però fare i conti con le condizioni di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro è stato infatti costretto a saltare per infortunio la gara precedente, vinta 4-3 in casa del Como domenica sera.

Come sta Lautaro? La situazione in vista di Inter-Cagliari e quando può tornare in campo.

  • L'INFORTUNIO DI LAUTARO

    Lautaro si è sottoposto venerdì della scorsa settimana, il 10 aprile, a degli esami che hanno rivelato la presenza di un problema muscolare piuttosto serio, tanto da costringerlo appunto a dare forfait per la trasferta di Como.

    "Lautaro Martinez - ha comunicato l'Inter - si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni".

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  • LAUTARO MARTINEZ GIOCA INTER-CAGLIARI?

    Le notizie provenienti da Appiano Gentile non sono particolarmente incoraggianti: Lautaro Martinez ha lavorato a parte nella giornata odierna, mercoledì 15, e dunque non è ancora tornato in gruppo assieme al resto della rosa di Chivu.

    La sua presenza in Inter-Cagliari, dunque, è di fatto da scartare. A meno di clamorose sorprese, Lautaro salterà la seconda partita consecutiva di campionato dopo quella contro il Como.

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  • CHI GIOCA AL SUO POSTO

    Per quanto riguarda la coppia d'attacco che Chivu schiererà contro il Cagliari, andrà compreso se il tecnico romeno deciderà di confermare Thuram ed Esposito oppure se affidarsi al turnover: possibile dunque che uno dei due parta dalla panchina e che nell'undici di partenza compaia Bonny. L'Inter giocherà infatti qualche giorno dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia, ancora una volta in casa del Como.

  • QUANDO TORNA LAUTARO MARTINEZ

    Nemmeno Como-Inter dovrebbe rappresentare la partita del rientro in campo di Lautaro Martinez. L'Inter vuole operare una gestione prudente dell'infortunio del proprio capitano, specialmente ora che lo Scudetto è praticamente blindato, senza affrettare dunque il suo ritorno.

    Lautaro potrebbe dunque rivedersi contro il Torino il weekend successivo, o in caso di nuova assenza a maggio, per la gara contro il Parma della trentacinquesima giornata.

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