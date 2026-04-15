Lautaro Martinez gioca Inter-Cagliari? Come sta e le sue condizioni verso l'anticipo di venerdì

Lautaro si è sottoposto venerdì della scorsa settimana, il 10 aprile, a degli esami che hanno rivelato la presenza di un problema muscolare piuttosto serio, tanto da costringerlo appunto a dare forfait per la trasferta di Como.

"Lautaro Martinez - ha comunicato l'Inter - si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni".