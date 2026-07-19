La strana storia di Spence: al Tottenham e ai Mondiali ha convinto a sinistra, ma all'Inter serve a destra

Djed Spence ha appena contribuito a scrivere un pezzo di storia. Perché sì, l'Inghilterra non ha ancora smaltito la delusione per il ko contro l'Argentina, ma intanto prima di sabato si era piazzata sul podio dei Mondiali solo una volta, nel 1966.
Lo hanno fatto, i Tre Leoni, battendo orgogliosamente la Francia nella finalina con un 6-4 da fuochi d'artificio. E lo hanno fatto anche grazie al contributo del loro terzino silenzioso, titolare in difesa così come lo era stato mercoledì scorso nella sfortunata semifinale contro Messi e compagni.
Ora che il Mondiale è finito, Spence potrà pensare concretamente al proprio futuro. Che potrebbe essere di nuovo in Italia, stavolta all'Inter, dopo il prestito semestrale al Genoa del 2023/24. Ma con la certezza, nel caso accadesse, di dover traslocare da una fascia all'altra.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.