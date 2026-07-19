La strana storia di Spence: al Tottenham e ai Mondiali ha convinto a sinistra, ma all'Inter serve a destra

E dire che Spence non era certo reduce da una stagione da sogno al Tottenham. Sì, si era preso il posto da titolare e in Premier League aveva collezionato 30 presenze, ovvero il suo massimo, ma le difficoltà degli Spurs avevano coinvolto anche lui.

Anche a Londra Spence ha giocato prevalentemente a sinistra. Si è giocato il posto con l'ex veronese e udinese Udogie, ha dato vita a un ballottaggio. Quasi sempre ha giocato su quella fascia. Anche perché a destra troneggiava Pedro Porro, l'attuale titolare della Spagna, che stasera si giocherà il Mondiale contro l'Argentina.

Alla fine Tuchel ha deciso di portare anche lui in Nord America come jolly. E Spence è servito sia a destra che a sinistra, riuscendo però a stabilizzarsi sulla corsia mancina nelle due partite più importanti: la semifinale e poi la finale per il terzo e quarto posto, la partita che ha consentito all'Inghilterra di conquistarsi la medaglia di bronzo.