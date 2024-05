La Stampa - Rugani a processo: il difensore della Juventus è accusato di guida in stato di ebbrezza

Il calciatore era risultato positivo all’alcol test il 21 luglio 2023 mentre tornava a Torino: la misurazione era tre volte la soglia consentita.

Daniele Rugani rischia il processo per guida in stato d’ebbrezza. A riferirlo è il quotidiano La Stampa, che fornisce gli ultimi aggiornamenti che ha visto il difensore protagonista lo scorso 21 luglio 2023.

Rugani era stato fermato al posto di blocco dalle forze dell’ordine, che dopo due misurazioni avevano riscontrato la positività del calciatore all’alcol test.

Per il difensore è scattata la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza, una contravvenzione che comporta l’ammenda fino a 9mila euro, l’arresto fino a un anno e la sospensione della patente fino a due anni.

Il calciatore sarebbe potuto chiudere i conti pagando i 5 mila euro inflitti dal gip, ma ha deciso di opporsi e ieri mattina sarebbe dovuto comparire davanti al giudice ma non si è presentato.



L’istanza presentata dall’avvocato di Rugani è stata respinta, con il calciatore che ora dovrà affrontare il processo, con tanto di testimoni, consulenze tecniche ed esame.