La speranza di Samardzic si chiama Sarri: tra il possibile nuovo ruolo e la necessità di rilanciarsi

Contando tutte le competizioni ufficiali, Samardzic ha collezionato 80 partite con la maglia dell'Atalanta dall'estate del 2024, quella in cui i bergamaschi lo hanno prelevato dall'Udinese. 11 i goal segnati, 5 gli assist vincenti per i compagni.

Guardando ai freddi numeri, non sarebbe neppure un rendimento disprezzabile. Solo che poi va analizzato il modo in cui Samardzic è riuscito a incastrarsi nei meccanismi atalantini, e qui il quadro è decisamente più problematico.

L'ex giocatore dell'Udinese non è quasi mai stato un punto fermo di Gasperini, Juric e Palladino. Tante le panchine, non moltissime le chances da titolare. E a volte sfruttate in maniera rivedibile. Vuoi per una disabitudine a far parte di un undici di partenza, vuoi per una cronica mancanza di continuità.

Il talento di Samardzic si è insomma visto a strappi. E di certo non può bastare il rigore al Borussia Dortmund, e in generale una prestazione da protagonista nella serata più esaltante dell'intera stagione, per definire pienamente soddisfacente la sua esperienza atalantina.