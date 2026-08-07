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Douglas Luiz JuventusGetty Images
Marco Trombetta

La seconda vita di Douglas Luiz alla Juventus: vuole restare ed ha già convinto Spalletti

Serie A
Juventus

Ha rifiutato anche l'ultima offerta della Premier League, ha giocato tutte le amichevoli: Douglas Luiz vuole restare alla Juventus e Spalletti è d'accordo con lui.

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"Li abbiamo pagati diversi soldi e noi vogliamo valutarli", aveva detto Luciano Spalletti su Douglas Luiz ed Arthur ad inizio ritiro, al termine della prima amichevole contro il Nizza.

Ma se, per quanto riguarda Arthur, il suo status alla Juventus non sembra essere cambiato, totalmente diverso è il discorso per quanto riguarda Douglas Luiz, la vera rivelazione di questo pre-campionato bianconero.

Al punto da poter diventare il vero rinforzo di Spalletti per il centrocampo in questa nuova stagione.

  • SEMPRE TITOLARE

    Douglas Luiz è partito titolare in tutte le amichevoli giocate fino ad ora dalla Juventus, formando una solida coppia in mediana con Locatelli.

    Inizialmente Spalletti lo aveva punzecchiato sul ritmo e allora il brasiliano ha risposto sul campo, aumentando la sua intensità di gioco.

    Contro il Chelsea l'ennesima dimostrazione che può essere uno dei leader di questa Juventus: quantità e qualità, gli manca ancora la perfetta condizione, ma quella può solo migliorare.

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  • QUELLO CHE E' MANCATO A SPALLETTI

    Un giocatore così a Spalletti è mancato nell'ultima stagione.

    Un giocatore capace di abbinare nel modo migliore fase di possesso e di non possesso, da affiancare a Locatelli.

    In quel ruolo si sono alternati Thuram e Koopmeiners, ma i risultati non sono stati quelli che Spalletti si aspettava, tanto che entrambi sono partiti dietro a Douglas Luiz in queste amichevoli.

    Quella che inizialmente poteva sembrare solo la volontà di valutare un giocatore considerato in uscita, Douglas Luiz, appunto, potrebbe trasformarsi invece in una nuova definitiva occasione, quasi una seconda vita.

    Le qualità di Douglas Luiz ci sono e rimangono. Non a caso la Juventus ha speso quasi 50 milioni per strapparlo all'Aston Villa nel 2024. L'obiettivo è tirarle fuori e il gioco di Spalletti può sicuramente farlo.

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  • NO ANCHE ALL'EVERTON, VUOLE RESTARE ALLA JUVE

    Il no all'ennesima proposta dalla Premier League, questa volta da parte dell'Everton, è la testimonianza della chiara volontà di Douglas Luiz di restare alla Juventus.

    La società non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro, ma le scelte di Spalletti sono indicative in tal senso. Da esubero, il brasiliano si sta trasformando pian piano in un nuovo acquisto, proprio quel centrocampista che il tecnico bianconero stava cercando.

    Anche la questione mentale è importante e il fatto che Douglas Luiz sia convinto che rimanere alla Juve sia la scelta migliore per la sua carriera fa tutta la differenza del mondo. Ha voglia, si vede e lo sta dimostrando sul campo.

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