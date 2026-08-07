La seconda vita di Douglas Luiz alla Juventus: vuole restare ed ha già convinto Spalletti

"Li abbiamo pagati diversi soldi e noi vogliamo valutarli", aveva detto Luciano Spalletti su Douglas Luiz ed Arthur ad inizio ritiro, al termine della prima amichevole contro il Nizza.
Ma se, per quanto riguarda Arthur, il suo status alla Juventus non sembra essere cambiato, totalmente diverso è il discorso per quanto riguarda Douglas Luiz, la vera rivelazione di questo pre-campionato bianconero.
Al punto da poter diventare il vero rinforzo di Spalletti per il centrocampo in questa nuova stagione.