La seconda vita di Douglas Luiz alla Juventus: vuole restare ed ha già convinto Spalletti

Il no all'ennesima proposta dalla Premier League, questa volta da parte dell'Everton, è la testimonianza della chiara volontà di Douglas Luiz di restare alla Juventus.

La società non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro, ma le scelte di Spalletti sono indicative in tal senso. Da esubero, il brasiliano si sta trasformando pian piano in un nuovo acquisto, proprio quel centrocampista che il tecnico bianconero stava cercando.

Anche la questione mentale è importante e il fatto che Douglas Luiz sia convinto che rimanere alla Juve sia la scelta migliore per la sua carriera fa tutta la differenza del mondo. Ha voglia, si vede e lo sta dimostrando sul campo.