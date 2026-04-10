La salvezza del Pisa ora è utopia. Ma l'esperienza della Serie A servirà, eventualmente, per dominare la B

"Ho detto alla squadra che tutte le partite sono finali" le parole di mister Hiljemark dopo il 3-0 dell'Olimpico. "Guardando la classifica è chiaro che sia una situazione difficile, ma ho visto una squadra che a Roma ha fatto benissimo, facendo pressione e e creando occasioni. Loro tre tiri e tre gol. Il calcio è così. Ma sono orgoglioso dei miei ragazzi".

Il Pisa è stato più bello che pratico:

"Contano solo i tre punti. Se giochiamo di mer** e al 90' facciamo goal sono più felice rispetto a una grande partita. Io voglio vincere".

Pisa-Genoa sarà realmente l'ultima spiaggia. Anche se, anche con un successo, per continuare a sperare tutto dipenderà anche dalle altre squadre in lotta per non retrocedere.