La società giallorossa ha annunciato il ritorno come direttore sportivo di Ricky Massara: ha firmato fino al 30 giugno 2028.

La Roma riparte da Ricky Massara, la figura scelta dalla società come nuovo direttore sportivo. A lui il compito di lavorare a stretto contatto con la proprietà e con Gian Piero Gasperini con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva.

Dopo la decisione di interrompere il rapporto professionale con Ghilsofi, la Roma ha deciso di puntare con decisione su Massara: profilo competente e preparato, che per altro conosce benissimo l’ambiente giallorosso dove ha lavorato in passato per tanti anni.

Massara, ricordiamo, è stato anche il direttore sportivo del Milan dove ha lavorato fianco a fianco con Paolo Maldini, contribuendo in maniera importantissima alla costruzione della squadra che ha vinto lo scudetto nella stagione 2021/2022.