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AC Milan v US Salernitana - Serie A TIMGetty Images Sport
Andrea Ajello

La nostalgia di Giroud: "Mi manca il Milan, problema centravanti? Troppo facile dare la colpa a loro"

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O. Giroud

Il legame tra Giroud e il Milan nelle parole del centravanti francese: "Sono rimasto in contatto con i compagni e lo staff. Goal del cuore? La doppietta contro l'Inter".

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Olivier Giroud ha lasciato il Milan ormai quasi due anni fa eppure non si è dimenticato gli anni in rossonero dove è stato uno dei leader e un protagonista anche dello scudetto vinto nel 2022.

Il centravanti francese, a 39 anni gioca ancora; dopo l'esperienza in MLS è tornato in Europa con il Lille.

Giroud ha rilasciato alcune dichiarazioni a MilanNews dimostrando il legame forte che ancora ha con i colori rossoneri e soffermandosi anche sulle difficoltà che hanno avuto gli attaccanti del Milan in questa stagione.

  • "HO NOSTALGIA DEL MILAN"

    Giroud ha raccontato il legame che ancora lo lega al Milan: “La passione per il calcio, San Siro, lo Scudetto, l’amore dei tifosi quando ero lì in campo. Ho tanta nostalgia del Milan, ma sono rimasto in contatto con i miei compagni e con le persone dello staff. Mi manca questo club, dove ho passato tre anni fantastici (ride, ndr). Adesso spero che il club torni in Champions League l’anno prossimo".

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  • "TROPPO FACILE DARE LA COLPA AL 9"

    Sulle difficoltà avute dagli attaccanti rossoneri, Giroud si è espresso così: "“Cosa volete che vi dica? (ride, ndr). Questa forse è una stagione in cui c’è tanta pressione sui numeri 9. Non è facile per loro segnare tanti goal, però penso sia fondamentale avere una squadra alle spalle che faccia la differenza. Un attaccante non può fare tutto da solo. Sarebbe troppo facile dare la colpa a loro. Quando il 9 non segna è sempre ‘colpa tua’. Questo non mi piace. Anche quando segnavo, ringraziavo sempre la squadra e i miei compagni che mi aiutavano".

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  • "GOAL DEL CUORE? LA DOPPIETTA CON L'INTER"

    La doppietta contro l’Inter, perché lì è nato il coro ‘si è girato Giroud’ (ride, ndr)", ha dichiarato l'ex Arsenal parlando dei goal a cui è rimasto più legato in maglia rossonera. Giroud però ne cita anche un altro: "Il goal più bello forse è stato quello contro lo Spezia a San Siro all’ultimo minuto, quando mi sono tolto la maglia… Quello è stato davvero speciale. L’altro giorno ho rivisto tutti i miei goal al Milan e mi sono anche emozionato un po’. I miei anni al Milan fanno parte della mia storia e di quella del club. Voglio solo dire che il Milan rimarrà sempre qui (Giroud si batte il cuore, ndr)".

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