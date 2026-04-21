La nostalgia di Giroud: "Mi manca il Milan, problema centravanti? Troppo facile dare la colpa a loro"

Olivier Giroud ha lasciato il Milan ormai quasi due anni fa eppure non si è dimenticato gli anni in rossonero dove è stato uno dei leader e un protagonista anche dello scudetto vinto nel 2022.
Il centravanti francese, a 39 anni gioca ancora; dopo l'esperienza in MLS è tornato in Europa con il Lille.
Giroud ha rilasciato alcune dichiarazioni a MilanNews dimostrando il legame forte che ancora ha con i colori rossoneri e soffermandosi anche sulle difficoltà che hanno avuto gli attaccanti del Milan in questa stagione.