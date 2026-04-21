La nostalgia di Giroud: "Mi manca il Milan, problema centravanti? Troppo facile dare la colpa a loro"

“La doppietta contro l’Inter, perché lì è nato il coro ‘si è girato Giroud’ (ride, ndr)", ha dichiarato l'ex Arsenal parlando dei goal a cui è rimasto più legato in maglia rossonera. Giroud però ne cita anche un altro: "Il goal più bello forse è stato quello contro lo Spezia a San Siro all’ultimo minuto, quando mi sono tolto la maglia… Quello è stato davvero speciale. L’altro giorno ho rivisto tutti i miei goal al Milan e mi sono anche emozionato un po’. I miei anni al Milan fanno parte della mia storia e di quella del club. Voglio solo dire che il Milan rimarrà sempre qui (Giroud si batte il cuore, ndr)".