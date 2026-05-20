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United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport
Francesco Schirru

La maggior parte degli statunitensi non sa chi sia Pochettino. E che gli USA ospiteranno il Mondiale

Coppa del Mondo
M. Pochettino
USA

Uno degli ultimi sondaggi condotti per conoscere le aspettative dei tifosi locali fotografa un paese ancora anni luce lontano dall'amore per il calcio: Pochettino 'presidente' e persino... orso.

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Dopo 32 anni, gli Stati Uniti ospitano il Mondiale. Dopo il torneo 1994 organizzato in solitaria, stavolta gli USA sono i protagonisti con Messico e Canada, con il maggior numero di partite di scena proprio negli States. In tre decenni il calcio, o meglio il 'soccer' è cresciuto notevolmente, vuoi per l'arrivo delle nuove generazioni e un primo interesse delle vecchie, ma rispetto alle nazioni in cui risulta essere lo sport più popolare, ovvero in quasi tutto il pianeta, l'America è ancora anni luce indietro.

Basti pensare all'ultimo sondaggio condotto su 1.000 statunitensi adulti dal sito di biglietti SeatPick, che ha messo in mostra quanto gli appassionati di sport locali siano ben lontani dal considerare il Mondiale calcistico una priorità. C'è chi non ha idea sia in arrivo, e chi non conosce il commissario tecnico che guiderà gli States di Pulisic tra giugno e luglio.

Tre adulti statunitensi su quattro (il 76,1%) non ha idea di chi sia Mauricio Pochettino, ovvero l'attuale ct deglo Stati Uniti, mentre un intervistato su cinque (il 19,3%) ha dichiarato di non sapere affatto che i Mondiali di calcio si giocheranno negli USA.

Un dato incredibile considerando la storia dei Mondiali, ma c'è da considerare come gli hotel statunitensi definiscono il torneo 2026 un "non-evento", visto che l'80% degli albergatori intervistati afferma come le prenotazioni siano al di sotto delle aspettative.

  • QUINDI CHI È POCHETTINO?

    Quasi tutti gli statunitensi intervistati non ha idea di chi sia Pochettino: solamente il 12,6% sa che si tratta del commissario tecnico degli USA.

    Secondo l'8,8% degli intervistati si tratta di un presidente di un paese Sudamerica, di un vecchio quarterback della NFL o di uno chef stellato di Beunos Aires.

    Per qualcuno Pochettino è l'orso di un famoso cartone argentino per bambini.


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  • A SAN ANTONIO 'NESSUN MONDIALE'

    San Antonio, Texas, è di gran lunga la città in cui i tifosi non hanno idea che il Mondiale calcistico sia in arrivo. E dire che nello stato son presenti Dallas e Houston, che ospiteranno alcune partite della Coppa del Mondo. Dalla visione europea si tratta qualcosa di indecifrabile, ma il discorso calcio-States la fa da padrone. Nonostante le due città distino appena tre ore di macchina.

    Tre tifosi su cinque provenienti da San Antonio non sanno che ci sarà il Mondiale. A Las Vegas non ne ha idea il 35,3%, ma cadono dalle nuvole anche ad Indianapolis e Denver.

    La maggior parte dei tifosi di Philadelphia e Dallas, invece sa che ci sarà il Mondiale, considerando tutta la macchina di preparazione cittadina per ospitare la Coppa del Mondo.

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