La Juventus "scopre" Alajbegovic e Woltemade: come hanno giocato contro il Milan

Come ha giocato alla fine Alajbegovic? Così così. Non malissimo, ma neppure così bene da meritarsi una sufficienza in pagella.

Intendiamoci: fino a quando l'ex talento del Bayer Leverkusen è rimasto in campo, nessuno è emerso particolarmente. È stato per larghi tratti uno Juve-Milan soporifero, come tanti (troppi) altri, prima della doppia impennata finale firmata Cissé-Gatti.

Alajbegovic è partito da sinistra, da lì ha tentato di incidere. Ha provato subito la conclusione, alzando troppo la mira. Ha mostrato qualche lampo, ha pescato bene Celik in sovrapposizione in area. La personalità non è mancata, in rapporto alla giovane età. Poi, però, da segnalare non c'è molto altro.

Alla fine Spalletti lo ha tolto dal campo dopo una ventina di minuti nel corso del secondo tempo, inserendo Boga al suo posto. E ridando ufficialmente vita a un ballottaggio, tra un giocatore più pronto e uno un po' più acerbo, destinato a ripetersi nelle prossime partite.