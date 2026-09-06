La Juventus "scopre" Alajbegovic e Woltemade: come hanno giocato contro il Milan

Juventus-Milan non è stata solo la notte in cui Cissé e Gatti sono andati a segno, firmando un 1-1 che porta entrambe a quota 7 in classifica: è stata anche la notte degli esordi.
O meglio: un mezzo esordio e un esordio. Di Kerim Alajbegovic nel primo caso, alla prima da titolare con la maglia bianconera, e di Nick Woltemade nel secondo, al debutto assoluto con la sua nuova squadra dopo essere arrivato dal Newcastle nelle ultimissime ore del mercato estivo.
Come sono andati Alajbegovic e Woltemade? La prestazione dei due e come potranno cambiare (oppure no) le gerarchie offensive di Luciano Spalletti dopo questa partita.
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