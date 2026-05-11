La FIFA svela chi deciderà per eleggere il Pallone d'Oro del Mondiale: tra di loro anche Wenger e Tomasson

A un mese dall'inizio, la FIFA ha diramato la lista dei giurati che decideranno il giocatore più importante del Mondiale 2026. Anche nell'edizione oramai imminente, infatti, verranno assegnati diversi premi individuali ai calciatori presenti, tra cui il Pallone d'Oro per il migliore in assoluto.

Sotto la guida del responsabile dello sviluppo globale FIFA, il gruppo di lavoro tecnico sarà composto da vecchi nomi del calcio europeo e non, così da determinare il numero uno del Mondiale. Gruppo, di fatto, composto da Otto Addo (Ghana), Tobin Heath (USA), Jürgen Klinsmann (Germania), Jayne Ludlow (Galles), Michael O’Neill (Irlanda del Nord), Gilberto Silva (Brasile), Jon Dahl Tomasson (Danimarca), Paulo Wanchope (Costa Rica), Aron Winter (Paesi Bassi) e Pablo Zabaleta (Argentina).

Il gruppo sarà guidato da Pascal Zuberbühler, esperto di calcio FIFA, e da Tom Gardner, responsabile di Football Performance Insights (FPI), con il supporto di un team di analisti calcistici, ingegneri dei dati, data scientist e analisti delle prestazioni, con sede a Miami e Dallas e da remoto a Manchester.

In questo modo Wenger e compagni potranno non solo eleggere il migliore del Mondiale, ma soprattutto avrà modo di analizzare tutte le 104 partite del torneo in ogni minimo dettaglio, considerando la possibilità di avere accesso a sei angoli video e migliaia di punti dati in diretta durante ogni partita.

“Con un livello senza precedenti di dati di alta qualità, il gruppo sarà in grado di descrivere, analizzare e interpretare ciò che sta accadendo in campo in un modo che ispira sia esperti tecnici che tifosi di calcio" fa sapere la FIFA. "Non raccogliamo solo più dati di prima, ma stiamo anche cercando di trovare il giusto equilibrio tra competenze tecniche e dati. Allo stesso tempo, vogliamo condividere le nostre osservazioni tecniche in tempo reale durante il torneo”.