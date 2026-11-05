Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
FBL-EUR-C1-PORTO-NAPOLIAFP
Lelio Donato

La crisi del Napoli tra risultati e tensioni interne: la lite De Bruyne-Lucca, il richiamo di Politano e la risposta di Hojlund ad Allegri

Champions League
Napoli
FC Porto vs Napoli
FC Porto

La sconfitta contro il Porto è la settima in quattordici partite ufficiali. La crisi del Napoli sembra senza fine e ora esplodono anche le tensioni: dalla lite De Bruyne-Lucca in campo alle parole di Politano, McTominay e Hojlund.

Flessibilità Streaming
NOW TV

NOW

✅ Accede all'intero palinsesto europeo targato Sky senza parabola o decoder

✅ Include Formula 1, MotoGP, tennis internazionale e Serie A TIM

✅ Attivazione immediata e compatibilità su smart TV, PC, tablet e console

Prezzo mensile da14,99 € al mese
Top Mercoledì
amazon prime video

Amazon Prime Video

✅ Detiene in esclusiva la miglior partita del mercoledì sera per ogni giornata

✅ Garantisce la presenza costante di una squadra italiana finché in corsa

✅ Include tutti i vantaggi commerciali del programma Amazon Prime (spedizioni e Prime Music)

Prezzo mensile da4,99 € al mese
Copertura Totale
Sky Italia

Sky

✅ Trasmette 185 delle 203 partite totali a stagione in diretta esclusiva

✅ Include la visione integrale di UEFA Europa League e Conference League

✅ Offre Diretta Gol per seguire tutti i campi in contemporanea con standard 4K HDR

Prezzo mensile da24,90 € al mese
Flessibilità Streaming
NOW TV

NOW

✅ Accede all'intero palinsesto europeo targato Sky senza parabola o decoder

✅ Include Formula 1, MotoGP, tennis internazionale e Serie A TIM

✅ Attivazione immediata e compatibilità su smart TV, PC, tablet e console

Prezzo mensile da14,99 € al mese
Top Mercoledì
amazon prime video

Amazon Prime Video

✅ Detiene in esclusiva la miglior partita del mercoledì sera per ogni giornata

✅ Garantisce la presenza costante di una squadra italiana finché in corsa

✅ Include tutti i vantaggi commerciali del programma Amazon Prime (spedizioni e Prime Music)

Prezzo mensile da4,99 € al mese
Copertura Totale
Sky Italia

Sky

✅ Trasmette 185 delle 203 partite totali a stagione in diretta esclusiva

✅ Include la visione integrale di UEFA Europa League e Conference League

✅ Offre Diretta Gol per seguire tutti i campi in contemporanea con standard 4K HDR

Prezzo mensile da24,90 € al mese
Flessibilità Streaming
NOW TV

NOW

✅ Accede all'intero palinsesto europeo targato Sky senza parabola o decoder

✅ Include Formula 1, MotoGP, tennis internazionale e Serie A TIM

✅ Attivazione immediata e compatibilità su smart TV, PC, tablet e console

Prezzo mensile da14,99 € al mese
Pubblicità
Prossime partite
NAP

NAP

Serie A

08 nov 2026

LAZ

LAZ

VSC

VSC

Primeira Liga

08 nov 2026

POR

POR

50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

Quella di Oporto è stata l'ennesima serata da dimenticare in questo inizio di stagione del Napoli.

Gli azzurri sono andati sotto quasi subito ma hanno avuto il merito di reggere per un tempo trovando anche il pareggio con McTominay. Poi il crollo.

Nella ripresa, di fatto, il Napoli non è rientrato in campo soffrendo la vivacità del Porto che nel finale ha addirittura dilagato.

Il 4-1 è un risultato pesante che mette in ulteriore difficoltà la squadra di Allegri. E che ha fatto esplodere pubblicamente anche alcune tensioni interne.

  • STAGIONE COMPROMESSA?

    A raccontare la crisi del Napoli sono principalmente i numeri.

    Gli azzurri arrivati a inizio novembre hanno perso la metà delle partite ufficiali giocate tra campionato e Champions League.

    Quella contro il Porto è stata la terza sconfitta in quattro sfide europee, la seconda consecutiva dopo il 2-0 subito domenica sera a Torino sul campo della Juventus.

    Nelle ultime sette il Napoli ha vinto solo due volte contro Bodo/Glimt e Monza. In stagione la squadra di Allegri non è mai riuscita a centrare due vittorie consecutive.

    Un cammino disastroso in entrambe le competizioni che l'emergenza infortuni giustifica solo in parte. E che pone più di un interrogativo in vista del prosieguo di una stagione che sembra già compromessa.

    Anche perché sia il quarto posto in campionato che la qualificazione al prossimo turno di Champions continuando così rischiano di diventare un miraggio.

  • COSA HA DETTO ALLEGRI

    Nonostante la pesante sconfitta Allegri ai microfoni di Prime Video non ha fatto drammi, dicendo di non avere niente da rimproverare alla sua squadra.

    "Ci sono state partite in cui mi potevo arrabbiare di più. Stasera la squadra ha fatto una bella partita per 70 minuti, con un bel dispendio di energie. Potevamo fare meglio sul secondo gol, preso su un nostro rinvio. Due reti sono arrivate su palle inattive, sulla prima abbiamo lasciato l'avversario da solo in area e sulla seconda sono stati bravi loro. Sono dettagli, ma fanno la differenza.

    Sono deluso e amareggiato per il brutto momento, però non mi sento di rimproverare nulla ai giocatori. Non è facile venire a giocare qui e fare bene per 70 minuti come abbiamo fatto oggi, dobbiamo migliorare nelle palle inattive ma riparto dai segnali positivi dal punto di vista fisico e tecnico. Nel primo tempo abbiamo sofferto poco, anche se quando si gioca ogni tre giorni diventa più difficile" ha sottolineato l'allenatore del Napoli.

    Allegri poi ha escluso l'ipotesi ritiro: "No, sono sei giorni che siamo fuori e domani dobbiamo rientrare. Domenica c'è una partita importante contro la Lazio".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA RISPOSTA DI HOJLUND E LA RABBIA DI MCTOMINAY

    Un'analisi, quella di Allegri su Porto-Napoli, che non ha trovato d'accordo tanti compreso uno dei suoi giocatori di punta.

    Rasmus Hojlund infatti è stato molto duro sulla prestazione sua e della squadra: "Allegri ha detto che la nostra prestazione è stata buona? Non sono d'accordo. Non abbiamo giocato bene, dobbiamo segnare di più e smettere di perdere le partite, perché ora sono davvero tante.

    Dobbiamo guardarci tutti allo specchio, non solo allenatore e giocatori, anche la società. Dobbiamo prenderci tutti le nostre responsabilità. Siamo in un momento oscuro della nostra stagione, dobbiamo lavorare tutti per migliorare".

    Sulla stessa lunghezza d'onda del compagno anche Scott McTominay: "Certo che sono arrabbiato, abbiamo perso 4-1, perché dovrei sorridere? Sono arrabbiatissimo! Sono così arrabbiato che non riesco a spiegarlo a parole. Prendiamo troppi goal e siamo troppo aperti in area di rigore. Gli infortuni possono capitare, ma ne abbiamo davvero troppi. Dopo una partita del genere bisogna assolutamente lavorare".

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • IL RICHIAMO DI POLITANO

    Poco prima davanti ai microfoni si era presentato ancora una volta Matteo Politano pronunciando a 'Sky Sport' parole di fuoco anche all'indirizzo di alcuni compagni.

    "Mi piacerebbe che ogni tanto venisse qualche altro compagno di squadra a parlare in tv, non sempre noi italiani. Ci metto la faccia come ho sempre fatto" ha sottolineato l'esterno del Napoli.

    Poco prima Politano si era invece soffermato sulle difficoltà incontrate in campo: "Nel primo tempo abbiamo avuto un buon approccio e stavamo facendo bene, meritando il pareggio. Poi, su tre calci d'angolo, noi abbiamo subito due goal e loro hanno preso una traversa. Una squadra come la nostra non può avere questo atteggiamento, ci manca cattiveria e leggiamo male determinate situazioni di gioco.

    Siamo ancora un gruppo unito e ci si deve affidare ancora ad Allegri? Il mio non era un attacco verso nessuno, siamo col mister. Stiamo facendo fatica, dobbiamo raggrupparci e pensare alla prossima partita di domenica contro la Lazio, poi per fortuna c'è la sosta e speriamo di recuperare qualche altro giocatore".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA LITE DE BRUYNE-LUCCA

    La tensione interna, sempre più evidente, era esplosa già in campo durante Porto-Napoli.

    Nel finale di gara infatti c'è stato un acceso battibecco con insulti reciproci tra Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca.

    Il belga avrebbe sbracciato vistosamente chiedendo un movimento diverso al compagno appena entrato. L'attaccante a quel punto ha risposto avvicinandosi e mandando più volte a quel paese l'ex City.

    In telecronaca su Prime Video sia Sandro Piccinini che Massimo Ambrosini hanno stigmatizzato l'episodio. Così come ha fatto l'ex Fernando Llorente: "La discussione tra De Bruyne e Lucca è stata brutta, è il momento di stare calmi, tranquilli e di lavorare".

Prossime partite
NAP

NAP

Serie A

08 nov 2026

LAZ

LAZ

VSC

VSC

Primeira Liga

08 nov 2026

POR

POR