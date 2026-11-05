La crisi del Napoli tra risultati e tensioni interne: la lite De Bruyne-Lucca, il richiamo di Politano e la risposta di Hojlund ad Allegri

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Quella di Oporto è stata l'ennesima serata da dimenticare in questo inizio di stagione del Napoli.
Gli azzurri sono andati sotto quasi subito ma hanno avuto il merito di reggere per un tempo trovando anche il pareggio con McTominay. Poi il crollo.
Nella ripresa, di fatto, il Napoli non è rientrato in campo soffrendo la vivacità del Porto che nel finale ha addirittura dilagato.
Il 4-1 è un risultato pesante che mette in ulteriore difficoltà la squadra di Allegri. E che ha fatto esplodere pubblicamente anche alcune tensioni interne.