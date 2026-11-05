La crisi del Napoli tra risultati e tensioni interne: la lite De Bruyne-Lucca, il richiamo di Politano e la risposta di Hojlund ad Allegri

Nonostante la pesante sconfitta Allegri ai microfoni di Prime Video non ha fatto drammi, dicendo di non avere niente da rimproverare alla sua squadra.

"Ci sono state partite in cui mi potevo arrabbiare di più. Stasera la squadra ha fatto una bella partita per 70 minuti, con un bel dispendio di energie. Potevamo fare meglio sul secondo gol, preso su un nostro rinvio. Due reti sono arrivate su palle inattive, sulla prima abbiamo lasciato l'avversario da solo in area e sulla seconda sono stati bravi loro. Sono dettagli, ma fanno la differenza.

Sono deluso e amareggiato per il brutto momento, però non mi sento di rimproverare nulla ai giocatori. Non è facile venire a giocare qui e fare bene per 70 minuti come abbiamo fatto oggi, dobbiamo migliorare nelle palle inattive ma riparto dai segnali positivi dal punto di vista fisico e tecnico. Nel primo tempo abbiamo sofferto poco, anche se quando si gioca ogni tre giorni diventa più difficile" ha sottolineato l'allenatore del Napoli.

Allegri poi ha escluso l'ipotesi ritiro: "No, sono sei giorni che siamo fuori e domani dobbiamo rientrare. Domenica c'è una partita importante contro la Lazio".