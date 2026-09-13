La conferenza di Chivu verso Inter-Udinese: perché Calhanoglu viene sempre sostituito e la risposta a Bergomi sul modulo

L'Inter scenderà in campo lunedì sera alle 20.45 a San Siro contro l'Udinese con l'obiettivo di confermarsi in vetta alla classifica, dimenticare la sconfitta subita a Madrid contro il Real all'esordio in Champions League e prepararsi al meglio al big match che vedrà i nerazzurri affrontare la Roma prima della lunga sosta per le nazionali.
Tanti i dubbi di formazione dell'allenatore interista Cristian Chivu che parlando in conferenza stampa pre-partita ha messo in chiaro ancora una volta le priorità sue e della squadra.