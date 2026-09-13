La conferenza di Chivu verso Inter-Udinese: perché Calhanoglu viene sempre sostituito e la risposta a Bergomi sul modulo

"Minutaggio Calhanoglu? Lui ha fatto il Mondiale e lo ha fatto da infortunato. Nella semifinale di Coppa ha fatto due goal e poi ha saltato il fine stagione. Si è portato dietro quel problema e le ha giocate al Mondiale. Poi ha fatto un mese di vacanza e ci sono state critiche importanti in Turchia per come è andato il Mondiale. Ha fatto tardi la preparazione perciò per noi la priorità è mettere in condizione i giocatori e soprattutto chi ha saltato parte della preparazione"