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Matteo Occhiuto

La Champions per dimenticare il derby: Inter a Rotterdam, perchè Chivu non può sbagliare al de Kuip

Champions League
Feyenoord vs Inter
Inter
Feyenoord

L'Europa come ancora di salvezza: i nerazzurri cercano riscatto in terra olandese dopo le scorie della stracittadina meneghina.

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03 nov 2026

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Una notte di Champions per dimenticare il derby perso e dare un segnale in un momento delicato.

L’Inter di Cristian Chivu è pronta a sbarcare a Rotterdam e l’obiettivo sarà uno solo: vincere. In Olanda non saranno ammesse distrazioni o passi falsi, in un match che, visto anche l’attuale andamento in Champions, pesa in maniera importante su morale e futuro europeo dei nerazzurri.

Sarà, ovviamente, una sfida ricca di insidie, anche perchè il Feyenoord ha già dimostrato di saper colpire le squadre italiane, come dimostrato dal 3-2 rifilato al Como un mese fa. 

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  • ZERO MARGINE D’ERRORE AL DE KUIP

    Il catino incandescente di Rotterdam è, storicamente, fra gli impianti più caldi e ostici d’Europa. Il Feyenoord è una squadra insidiosa, che in questo avvio di stagione sta volando: 25 punti su 33 in Eredivisie, ben 33 reti fatte in 11 partite di campionato. In Champions ha vinto solo contro il Como, andando poi ko contro Betis e Barcellona, totalizzando 3 punti, come l’Inter.

  • IN CASO DI SCONFITTA A ROTTERDAM, L'INTER RISCHIEREBBE L'ELIMINAZIONE?

    Proprio per questo, può essere un crocevia importante per Chivu: in caso di ko, che sarebbe il terzo in quattro giornate di Champions, il cammino europeo diventerebbe molto complicato.

    Il calendario metterà di fronte ai nerazzurri Stoccarda e Liverpool in casa, Dortmund e Slovan Bratislava fuori. Un cammino non impossibile, chiaramente, ma che, dopo le sconfitte contro Brugge e Real, impone un margine d'errore davvero minimo per pensare di ambire ancora alla top-8.

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  • BASTONI ASSENTE

    Contro gli olandesi non ci sarà Bastoni, fra i migliori nell’opaca notte di Halloween contro il Milan. Il braccetto difensivo, però, è stato espulso contro lo Shakhtar e non prenderà parte alla trasferta olandese: al suo posto potrebbe giocare Carlos Augusto, con Dimarco a riprendersi il posto da quinto a centrocampo.

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  • RISCATTO CERCASI PER DIMARCO E BARELLA

    Nel bollente clima del de Kuip saranno necessari i leader e, per questo, Chivu si aspetta tanto da Barella e Dimarco. Il primo non ha giocato un buon derby, il secondo è subentrato solamente nel finale, senza incidere. Le chiavi della svolta passano inevitabilmente dai piedi e dalla testa dei leader tecnici della squadra.

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  • FEYENOORD-INTER, LA PROBABILE FORMAZIONE

    Contro il Feyenoord, dunque, a giocare dal primo minuto sarà il terzetto Bisseck-Akanji-Carlos Augusto davanti a Pepo Martinez. In mezzo al campo Zielinski e Calhanoglu potrebbero partire dal primo minuto, con Barella a completare in mezzo al campo e Diouf e Dimarco larghi. In avanti, toccherà a Thuram e Pio Esposito: Chivu schiererà la migliore Inter possibile. 

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