La Champions per dimenticare il derby: Inter a Rotterdam, perchè Chivu non può sbagliare al de Kuip

Una notte di Champions per dimenticare il derby perso e dare un segnale in un momento delicato.
L’Inter di Cristian Chivu è pronta a sbarcare a Rotterdam e l’obiettivo sarà uno solo: vincere. In Olanda non saranno ammesse distrazioni o passi falsi, in un match che, visto anche l’attuale andamento in Champions, pesa in maniera importante su morale e futuro europeo dei nerazzurri.
Sarà, ovviamente, una sfida ricca di insidie, anche perchè il Feyenoord ha già dimostrato di saper colpire le squadre italiane, come dimostrato dal 3-2 rifilato al Como un mese fa.
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