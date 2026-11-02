La Champions per dimenticare il derby: Inter a Rotterdam, perchè Chivu non può sbagliare al de Kuip

Il catino incandescente di Rotterdam è, storicamente, fra gli impianti più caldi e ostici d’Europa. Il Feyenoord è una squadra insidiosa, che in questo avvio di stagione sta volando: 25 punti su 33 in Eredivisie, ben 33 reti fatte in 11 partite di campionato. In Champions ha vinto solo contro il Como, andando poi ko contro Betis e Barcellona, totalizzando 3 punti, come l’Inter.