L'orgoglio di Chivu e la missione dell'Inter per dimenticare la Champions: ora l'obiettivo è il Doblete

Sabato sera contro il Genoa è arrivata l'ennesima vittoria dell'Inter in un campionato il cui esito sembra ormai scritto.
I nerazzurri molto probabilmente al termine della stagione si cuciranno lo Scudetto sul petto. Il secondo negli ultimi tre anni, il terzo negli ultimi sei. E potrebbero farlo con parecchie giornate d'anticipo.
Molto dipenderà dall'esito del derby in programma domenica prossima quando il distacco, in caso di successo dell'Inter. potrebbe diventare oggettivamente incolmabile per il Milan.
Eppure intorno alla squadra di Chivu resta sempre un certo alone di insoddisfazione da parte di addetti ai lavori e perfino di alcuni tifosi. "Bravi ma", "Grande squadra però".
Ecco perché dopo la vittoria contro il Genoa è arrivato lo sfogo del tecnico nerazzurro.