L'orgoglio di Chivu e la missione dell'Inter per dimenticare la Champions: ora l'obiettivo è il Doblete

Intervenuto in conferenza stampa dopo Inter-Genoa, Chivu si è lasciato andare a un amaro sfogo sul trattamento ricevuto dalla sua squadra.

"La narrazione intorno all'Inter è lontana dalla realtà. All'Inter non si dà mai merito di niente, non va mai bene niente di quello che fa l'Inter. Ma noi andiamo avanti e siamo sempre competitivi, cercando di fare le cose bene fino in fondo. Perché accade? Chiedetelo a chi ha qualcosa contro quello che sta facendo questa squadra negli ultimi anni" ha dichiarato Chivu in conferenza stampa.

Pesano evidentemente le critiche ricevute dall'Inter dopo la sorprendente eliminazione ai playoff di Champions League contro i modesti norvegesi del Bodo/Glimt.

Critiche a dire il vero inevitabili considerati la differenza di valori in campo, anche a livello economico, rispetto agli avversari ed il cammino europeo dei nerazzurri che sotto la guida di Simone Inzaghi sono stati capaci di raggiungere la finale per due volte in tre anni.