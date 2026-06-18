L'offerta ufficiale dell'Inter per Palestra: l'esterno è più vicino dopo l'incontro con l'Atalanta

Un'accelerazione che arriva nel giorno in cui l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu si appresta a siglare il nuovo contratto fino al 30 giugno 2028 e ad una decina di giorni dalla notizia che il Real Madrid avrebbe pagato la clausola rescissoria da 20 milioni di euro per strappare l'esterno olandese Denzel Dumfries. L'area tecnica dell'Inter non aveva mai preso in considerazione concretamente delle ipotesi alternative - nei giorni scorsi erano spuntate le candidature di Andrea Cambiaso della Juventus e di Dan Ndoye del Nottingham Forest - e ha sempre avuto come priorità di questa prima parte del mercato estivo l'acquisto del classe 2005 che nell'ultima stagione di Serie A ha disputato 37 partite e messo a referto un goal e 4 assist.