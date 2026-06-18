L'Inter è più vicina all'acquisto di Marco Palestra dall'Atalanta. Secondo quanto riferisce Sky Sport,nella mattinata di oggi è andato in scena un incontro tra le rispettive dirigenze e le sensazioni che filtrano sono all'insegna dell'ottimismo. I due club partivano da posizioni abbastanza distanti, coi bergamaschi a reclamare una cifra intorno ai 50 milioni di euro e i nerazzurri di Milano che si erano fermati ad una valutazione di poco superiore ai 40 più bonus.
L'offerta ufficiale dell'Inter per Palestra: l'esterno è più vicino dopo l'incontro con l'Atalanta
RILANCIO DECISIVO?
Secondo quanto raccolto da Sky, la volontà ferrea del giocatore di non prendere in considerazione altre proposte, nemmeno quelle provenienti dalla Premier League (Chelsea e Manchester City sono le squadre più interessate), ha fatto la differenza. Dopo aver raggiunto un'intesa di massima con Palestra, l'Inter si è dunque ripresentata con una proposta migliorativa rispetto a quella precedente, cercando di avvicinarsi il più possibile ai 50 milioni di euro richiesti dall'Atalante e le parti sono ora molto più vicine ad un'intesa definitiva.
Secondo Fabrizio Romano, l'offerta dell'Inter è di 45 milioni di parte fissa più altri 5 di bonus.
IL REGALO PER CHIVU
Un'accelerazione che arriva nel giorno in cui l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu si appresta a siglare il nuovo contratto fino al 30 giugno 2028 e ad una decina di giorni dalla notizia che il Real Madrid avrebbe pagato la clausola rescissoria da 20 milioni di euro per strappare l'esterno olandese Denzel Dumfries. L'area tecnica dell'Inter non aveva mai preso in considerazione concretamente delle ipotesi alternative - nei giorni scorsi erano spuntate le candidature di Andrea Cambiaso della Juventus e di Dan Ndoye del Nottingham Forest - e ha sempre avuto come priorità di questa prima parte del mercato estivo l'acquisto del classe 2005 che nell'ultima stagione di Serie A ha disputato 37 partite e messo a referto un goal e 4 assist.
- PubblicitàPubblicità
QUANDO SI CHIUDE
All'incontro di oggi ne seguiranno ovviamente altri a stretto giro di posta e, secondo quanto riporta Sky Sport, a 50 milioni di euro bonus compresi l'operazione è destinata ad andare in porto. L'inizio della settimana ventura è da tenere in particolare considerazione perché può essere il momento della tanta attesa fumata bianca. Dopo giorni nei quali le discussioni erano rimaste in stand-by, Inter ed Atalanta non sono mai state così vicine all'accordo.