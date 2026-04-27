L'Italia rischia Euro 2032, l'ipotesi commissariamento FIGC e la minaccia di Ceferin: cosa dice il regolamento e cosa sta succedendo

Dopo una giornata di silenzio, il presidente della Lega Serie AEzio Simonelli è intervenuto pubblicamente. Prima delle dichiarazioni Simonelli si sarebbe confrontato direttamente con Aleksander Ceferin, ricevendo indicazioni nette sui rischi connessi a un eventuale intervento politico sulla FIGC.

Simonelli ha poi ribadito: “Giudizi affrettati o conclusioni di qualsiasi genere sono fuori posto. Essere garantisti è un nostro preciso dovere sino all’ultimo grado di giudizio”.

Ha inoltre ricordato che sul caso relativo a Udinese-Parma del 1° marzo 2025 “sia la Procura Federale che la Procura del Coni si sono già espresse su alcuni punti dell’indagine”.

Il numero uno della Lega ha aggiunto: “Se dovesse risultare che qualcuno ha sbagliato, sarà giusto che paghi. Ma giammai è consentito mettere in dubbio la credibilità del sistema e la regolarità del campionato”.