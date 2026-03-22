L'Inter si è fermata, quattro partite senza vittoria: non era mai successo, dopo la sosta subito Roma e Como

L'unica buona notizia per Chivu è che inizia la sosta per le Nazionali; certo, ci saranno gli impegni di molti Nazionali, su tutti gli italiani. Ma ci sarà modo così per i nerazzurri di staccare un attimo la spina dal campionato. Basterà? Le risposte arriveranno subito dopo perché il calendario metterà davanti all'Inter quelli che sulla carta sono gli impegni più complicati da qui alla fine del campionato.





Prima la Roma (a San Siro) e poi il Como fuori casa; due squadre che si stanno giocando l'accesso in Champions League. Ecco perché lo scudetto passerà molto dalle prossime due gare della squadra di Chivu, considerando anche che ci sarà lo scontro diretto tra Milan e Napoli. Il margine per i nerazzurri (rispettivamente a più 6 e più 7) è ancora ampio. I jolly da giocarsi però sembrano essere finiti per l'Inter. O riparte o il rischio di giocarsi lo scudetto punto a punto fino alla fine diventa concreto. Ed è uno scenario che visti i precedenti delle passate stagioni a Milano (sponda nerazzurra) vogliono evitare in tutti i modi.