L'Inter si è fermata, quattro partite senza vittoria: non era mai successo, dopo la sosta subito Roma e Como

Adesso di indizi e segnali ce ne sono tanti per l'Inter e Cristian Chivu che sta vivendo il momento più complicato degli ultimi mesi. I nerazzurri si fermano anche con la Fiorentina non andando oltre l'1-1.
Un week end quindi che si chiude negativamente per l'Inter che non risponde alle vittorie del Napoli e del Milan, adesso più vicine in classifica. Nonostante un vantaggio ancora rassicurante, i nerazzurri dovranno trovare la forza di uscire da questo periodo.
La sosta potrebbe aiutare la squadra di Chivu a ritrovare brillantezza fisica e energie mentali; anche perché subito dopo la pausa ci saranno due snodi cruciali per lo scudetto.