L'Inter guarda già avanti: i cinque possibili acquisti post Scudetto da regalare a Chivu

L'Inter ce l'ha fatta: i nerazzurri sono campioni d'Italia per la ventunesima volta, al culmine di una cavalcata che da metà dicembre in poi li ha sempre visti in testa alla classifica della Serie A.
Una gioia arrivata a un anno dalla cocente delusione degli 'zero tituli', concretizzatasi con la disfatta in finale di Champions League a Monaco di Baviera che aveva affossato nell'animo un gruppo capace di rialzarsi grazie al lavoro svolto da Cristian Chivu.
L'estate che sta per giungere avrà il sapore di rivoluzione per l'Inter, tra giocatori che non rinnoveranno il contratto in scadenza e i sostituti necessariamente da tesserare: sono cinque i nomi più 'caldi' da monitorare in ottica nerazzurra.