L'Inter guarda già avanti: i cinque possibili acquisti post Scudetto da regalare a Chivu

Questa stagione è stata consacratoria per Marco Palestra, vero e proprio 'treno' sulla fascia destra del Cagliari che in estate aveva creduto in lui prelevandolo con la formula del prestito dall'Atalanta.

L'Inter ha recentemente avuto modo di ammirare tutta la sua strapotenza fisica nell'ultimo match di campionato, al termine del quale Chivu è andato a complimentarsi col classe 2005: chiara dimostrazione di un apprezzamento mai nascosto.

In più, a spingere l'Inter a fare un tentativo, potrebbe essere un dettaglio non di poco conto: l'ormai famigerata clausola rescissoria da 25 milioni presente nel contratto di Dumfries, pagabile in un'unica soluzione e valida solo per l'estero e per tutto il mese di luglio.

Un anno fa non si presentò nessun club con quella cifra, ma stavolta potrebbe andare diversamente: Palestra sarebbe il sostituto ideale dell'olandese, con la consapevolezza che trattare con una bottega cara qual è l'Atalanta non sarà affatto semplice.