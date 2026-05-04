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5 acquisti Inter post-Scudetto GOAL
Vittorio Rotondaro

L'Inter guarda già avanti: i cinque possibili acquisti post Scudetto da regalare a Chivu

Calciomercato
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L'Inter pensa già al dopo Scudetto: fari puntati su un calciomercato che potrebbe riservare grosse sorprese in entrata.

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L'Inter ce l'ha fatta: i nerazzurri sono campioni d'Italia per la ventunesima volta, al culmine di una cavalcata che da metà dicembre in poi li ha sempre visti in testa alla classifica della Serie A.

Una gioia arrivata a un anno dalla cocente delusione degli 'zero tituli', concretizzatasi con la disfatta in finale di Champions League a Monaco di Baviera che aveva affossato nell'animo un gruppo capace di rialzarsi grazie al lavoro svolto da Cristian Chivu.

L'estate che sta per giungere avrà il sapore di rivoluzione per l'Inter, tra giocatori che non rinnoveranno il contratto in scadenza e i sostituti necessariamente da tesserare: sono cinque i nomi più 'caldi' da monitorare in ottica nerazzurra.

  • Vicario TottenhamGetty Images

    VICARIO TRA I PALI

    Sommer vedrà esaurirsi il suo contratto tra qualche settimana e, a meno di un improbabile rinnovo che gli consentirebbe di restare come secondo, la sua avventura all'Inter è da considerarsi al termine.

    Il prescelto da Chivu e dalla dirigenza è quel Guglielmo Vicario già inseguito ai tempi dell'Empoli e prima del trasferimento al Tottenham, quando il club nerazzurro era in piena trattativa per la cessione al Manchester United di André Onana.

    L'estremo difensore ha da tempo aperto al ritorno in Serie A e, nello specifico, alla destinazione lombarda: per lui potrebbero bastare 15-20 milioni da elargire al Tottenham, anche se lo scenario nefasto della retrocessione in Championship farebbe inevitabilmente calare le pretese economiche degli 'Spurs'.

    Molto difficile la permanenza di Josep Martinez, nonostante le recenti ottime prove tra Cagliari in campionato e Como in Coppa Italia: lo spagnolo farà le valigie per cercare un ruolo da protagonista altrove.

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  • Muharemovic SassuoloGetty Images

    MUHAREMOVIC IN DIFESA

    Per il reparto arretrato, uno dei profili individuati da Marotta e Ausilio è quello di Tarik Muharemovic, roccioso difensore centrale del Sassuolo reduce dalla qualificazione ai Mondiali con la Bosnia a danno dell'Italia.

    23 anni compiuti a febbraio, Muharemovic ha convinto tutti nella sua prima stagione in Serie A e si appresta a essere un vero e proprio uomo mercato all'interno della torrida estate pallonara.

    Già avviati i contatti tra Inter e Sassuolo per un giocatore valutato sui 25-30 milioni dal direttore generale neroverde Carnevali: una cifra importante, di cui il 50% finirà nelle casse della Juventus.

    Muharemovic, infatti, è cresciuto proprio nella società bianconera che, al momento della cessione, aveva strappato questo accordo con la controparte emiliana: una scelta, col senno di poi, piuttosto lungimirante.

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  • Manu Kone RomaGetty

    KONÉ CENTROCAMPISTA FISICO

    Dalle richieste fatte da Chivu alla dirigenza è più volte emersa la necessità di un centrocampista fisico, il classico elemento 'di rottura' in grado di diventare complementare con i vari numero 10 prestati da tempo al centrocampo dell'Inter.

    Identikit che corrisponde alla perfezione alla figura di Manu Koné, possibile agnello sacrificale di una Roma che dovrà racimolare qualcosa come 80-90 milioni entro la fine di giugno per rispettare i paletti UEFA del Financial Fair Play.

    Già nel mirino interista la scorsa estate, il francese tornerà quasi certamente all'interno dei radar in vista della prossima stagione: un anno fa non se ne fece nulla a causa del rifiuto giallorosso di cedere un giocatore considerato imprescindibile.

    Scenario che potrebbe ribaltarsi in nome della sostenibilità economica: un sacrificio (o anche due) dovrà essere fatto e Gasperini e i tifosi lo sanno benissimo.

  • PalestraGetty Images

    PALESTRA A TUTTA FASCIA

    Questa stagione è stata consacratoria per Marco Palestra, vero e proprio 'treno' sulla fascia destra del Cagliari che in estate aveva creduto in lui prelevandolo con la formula del prestito dall'Atalanta.

    L'Inter ha recentemente avuto modo di ammirare tutta la sua strapotenza fisica nell'ultimo match di campionato, al termine del quale Chivu è andato a complimentarsi col classe 2005: chiara dimostrazione di un apprezzamento mai nascosto.

    In più, a spingere l'Inter a fare un tentativo, potrebbe essere un dettaglio non di poco conto: l'ormai famigerata clausola rescissoria da 25 milioni presente nel contratto di Dumfries, pagabile in un'unica soluzione e valida solo per l'estero e per tutto il mese di luglio.

    Un anno fa non si presentò nessun club con quella cifra, ma stavolta potrebbe andare diversamente: Palestra sarebbe il sostituto ideale dell'olandese, con la consapevolezza che trattare con una bottega cara qual è l'Atalanta non sarà affatto semplice.

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  • Nico Paz ComoGetty

    SOGNO NICO PAZ

    Le cene al 'Botinero' con papà Pablo e un certo Javier Zanetti hanno contribuito ad alimentare quella che al momento resta una suggestione di mercato per l'Inter: il riferimento è chiaramente a Nico Paz.

    Il gioiello del Como sarà quasi certamente riacquistato dal Real Madrid alla modica cifra di 12 milioni, di molto inferiore rispetto a una valutazione oscillante tra i 70 e gli 80 milioni: un potenziale affare che i 'Blancos' non si lasceranno sfuggire.

    L'argentino è più volte stato accostato alla presunta volontà del fondo Oaktree di mettere sotto contratto un giocatore di assoluto livello internazionale, mossa che andrebbe a rinforzare la stabilità del brand sul piano commerciale: tra il dire e il fare, però, ci sono di mezzo tanti aspetti da considerare ed eventualmente affrontare.

    Di certo c'è che Nico Paz sarebbe il fiore all'occhiello del calciomercato in entrata interista, il grande nome attorno a cui costruire il progetto del presente e del futuro: se il chiacchiericcio si trasformerà in fatti concreti lo scopriremo nelle prossime settimane.

  • COME GIOCHEREBBE L'INTER CON QUESTI NUOVI ACQUISTI

    Nel nuovo assetto dell'Inter non figurerebbe Bastoni, indiziato principale a dire addio per fare cassa e finanziare buona parte degli investimenti. Con l'innesto di Nico Paz, Chivu potrebbe optare per un 3-4-1-2 in modo da valorizzare al meglio l'argentino: l'alternativa è la permanenza al 3-5-2 in cui il classe 2004 agirebbe da mezzala con chiara licenza offensiva.

    INTER (3-4-1-2): VICARIO; Akanji, Bisseck, MUHAREMOVIC; PALESTRA, Barella/KONÉ, Calhanoglu, Dimarco; NICO PAZ; Thuram, Lautaro.

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