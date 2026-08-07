L'Inter cambia strategia per l'esterno destro: niente giovani, ora cerca un profilo di alto livello e d'esperienza

In che senso è cambiata la strategia? Lo ha spiegato lo stesso Chivu, che in mattinata è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Inter ma, come è facilmente intuibile, ha parlato più di mercato che della partita.

“Noi siamo sereni dall’inizio, consapevoli del valore della rosa e di quello di cui ha bisogno - ha spiegato Chivu, riferendosi anche alla difesa - Ho sempre detto che abbiamo bisogno di alzare il livello, di giocatori che sanno stare in un gruppo già coeso, un gruppo che ultimamente ha fatto vedere grandissime cose. Faremo del nostro meglio per completare un puzzle che in questo momento ancora non è al completo”.

E poi, in maniera più specifica sull'esterno di centrocampo:

“Se ci siamo dati un tempo? No, non ce lo siamo dati perché il mercato è lungo, sappiamo che c'è bisogno di pazienza, soprattutto quando chi avevamo scelto ha scelto diversamente. Stiamo lavorando su quello che vogliamo fare, su quello che ci permetterà di alzare il livello, che ci dia qualità e anche un certo tipo di esperienza. Bisogna aver pazienza e lasciar fare i nostri direttori sportivi”.