L'Inter cambia strategia per l'esterno destro: niente giovani, ora cerca un profilo di alto livello e d'esperienza

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Ferragosto si avvicina, l'inizio del campionato pure, così come la fine del mercato. E l'Inter un esterno destro, ovvero l'erede di Dumfries passato al Real Madrid, non l'ha ancora portato a casa.
Ci ha provato, sì. E in un paio di occasioni è andata a tanto così dal riuscirci. Ma per un motivo o per un altro - vuoi perché Palestra ha preferito il Chelsea, vuoi perché Khalaili non è stato ritenuto idoneo alle visite del CONI - non ha portato a termine la missione.
Ora, però, attenzione: la strategia dell'Inter per quanto riguarda il nuovo esterno è cambiata. Ed è stato lo stesso Chivu ad annunciarla, rivelando piuttosto nel dettaglio le caratteristiche che dovrà avere il nuovo inquilino della fascia destra nerazzurra.
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