Lautaro Dimarco InterGetty Images
Francesco Schirru

L'attacco dell'Inter vuole essere da record: punta l'Atalanta di Gasperini e la tripla cifra

A 57 goal in 24 partite, i nerazzurri proveranno a essere la prima squadra 'modena' con almeno 100 reti in Serie A: nella top ten dei marcatori ci sono già tre interisti.

Vincere, convincere e stravincere. L'Inter di Chivu sta lavorando su tutti e tre gli aspetti in questa Serie A 2025/2026, che dopo 24 turni la vede come favorita numero uno per la vittoria del titolo. A +8 sul Milan, che dovrà però recuperare il big match contro il Como posticipato per l'impossibilità di giocare a San Siro (occupato dalle Olimpiadi) e dopo il naufragio dell'ipotesi australiana, la squadra meneghina giocherà il Derby d'Italia nel prossimo turno per provare ad aumentare il proprio distacco o comunque tenerlo tale.

La gara contro la Juventus, non uno scontro diretto visto l'ampia distanza dai bianconeri, sevirà come banco di prova per capire se l'Inter sia arrivata al punto di poter dominare anche i big match in maniera roboante, magari puntando ad aumentare in maniera decisa il bottino di reti ottenuto fin qui e che, a questo passo, potrebbe renderla la prima squadra in tripla cifra.

Tra i migliori attacchi d'Europa, dietro solo a Barcellona e Bayern Monaco, l'Inter è già a quota 57 goal in 24 partite, ovvero più di due a partita. Nessuno, negli ultimi decenni, ha superato i 100, una possibilità che non sembra preclusa a Lautaro e compagni.

  • IL RECORD ITALIANO ASSOLUTO

    Considerando tutta la Serie A a girone unico, l'Inter dovrebbe superare il Grande Torino, capace di mettere insieme la spaventosa cifra di 125 goal in 40 partite, dunque in un campionato a più squadre. Non sarà questa l'annata in cui verrà battuto il record, ma la squadra meneghina potrebbe comunque fare meglio delle colleghe più recenti: il dato da battere è quello dell'Atalanta 2019/2020, in grado di spingersi quasi a 100 e finendo a 98.

    L'Atalanta di sei anni fa è tra l'altro la nona nella classifica generale, mentre le prime otto sono tutte squadre dei decenni precedenti e in particolare degli anni '40 e '50 dello scorso secolo.

  • LA CLASSIFICA DELLE SQUADRE RECENTI

    1. Atalanta 2020, 98 goal
    2. Napoli 2017, 94 goal
    3. Roma 2017, 90 goal
    4. Lazio 2018, 89 goal
    5. Juventus 2018, 86 goal
  • LAUTARO CORRE

    Fondamentale per poter raggiungere il record, nonostante per ora non sia certo la parte che interessi a Chivu o ai tifosi, è l'apporto di Lautaro, che dopo il solito timido periodo autunnale è tornato a correre, tra l'altro raggiungendo Boninsegna come terzo miglior marcatore nerazzurro di tutti i tempi dopo la rete al Sassuolo.

    In fuga per il titolo di capocannoniere, Lautaro non vuole più fermarsi ed è deciso a vivere la sua miglior annata realizzativa da quando è arrivato in Italia. 

  • TRE NELLA TOP DIECI

    L'Inter è a 57 reti, a +19 sul Milan. Una distanza siderale che mette in mostra quanto i nerazzurri siano riusciti a vincere diverse gare dominando, con diversi giocatori che occupano la top ten dei marcatori.

    Oltre a Lautaro e i suoi 14 goal, negli ultimi tempi è risalito Thuram, ora a 7 come Calhanoglu. Ben tre giocatori dell'Inter risultano tra i migliori marcatori del campionato, tanto che non è da escludere la doppia cifra anche per il francese e per il turco nelle prossime settimane.

    Settimana dopo settimana l'Inter di Chivu sta acquisendo fiducia, riuscendo a sciogliersi per segnare più e più reti nella stessa gara. A seconda della gara ha comunque estremo bisogno di tutti i suoi big, soprattutto di un Dimarco che tra goal e assist ha contribuito a 15 realizzazioni.

