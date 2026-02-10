L'attacco dell'Inter vuole essere da record: punta l'Atalanta di Gasperini e la tripla cifra

Vincere, convincere e stravincere. L'Inter di Chivu sta lavorando su tutti e tre gli aspetti in questa Serie A 2025/2026, che dopo 24 turni la vede come favorita numero uno per la vittoria del titolo. A +8 sul Milan, che dovrà però recuperare il big match contro il Como posticipato per l'impossibilità di giocare a San Siro (occupato dalle Olimpiadi) e dopo il naufragio dell'ipotesi australiana, la squadra meneghina giocherà il Derby d'Italia nel prossimo turno per provare ad aumentare il proprio distacco o comunque tenerlo tale.
La gara contro la Juventus, non uno scontro diretto visto l'ampia distanza dai bianconeri, sevirà come banco di prova per capire se l'Inter sia arrivata al punto di poter dominare anche i big match in maniera roboante, magari puntando ad aumentare in maniera decisa il bottino di reti ottenuto fin qui e che, a questo passo, potrebbe renderla la prima squadra in tripla cifra.
Tra i migliori attacchi d'Europa, dietro solo a Barcellona e Bayern Monaco, l'Inter è già a quota 57 goal in 24 partite, ovvero più di due a partita. Nessuno, negli ultimi decenni, ha superato i 100, una possibilità che non sembra preclusa a Lautaro e compagni.