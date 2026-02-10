L'attacco dell'Inter vuole essere da record: punta l'Atalanta di Gasperini e la tripla cifra

L'Inter è a 57 reti, a +19 sul Milan. Una distanza siderale che mette in mostra quanto i nerazzurri siano riusciti a vincere diverse gare dominando, con diversi giocatori che occupano la top ten dei marcatori.

Oltre a Lautaro e i suoi 14 goal, negli ultimi tempi è risalito Thuram, ora a 7 come Calhanoglu. Ben tre giocatori dell'Inter risultano tra i migliori marcatori del campionato, tanto che non è da escludere la doppia cifra anche per il francese e per il turco nelle prossime settimane.

Settimana dopo settimana l'Inter di Chivu sta acquisendo fiducia, riuscendo a sciogliersi per segnare più e più reti nella stessa gara. A seconda della gara ha comunque estremo bisogno di tutti i suoi big, soprattutto di un Dimarco che tra goal e assist ha contribuito a 15 realizzazioni.