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Barbarez Alajbegovic Bosnia 2026Getty
Gianluca Minchiotti

L'Atalanta piomba su Alajbegovic: tesoretto da 100 milioni per il mercato, per Sarri anche Gaetano e Savona

Atalanta
Calciomercato
K. Alajbegovic
N. Savona
G. Gaetano
M. Palestra

Con le cessioni di Ederson e Palestra cresce la potenza di fuoco del club orobico sul mercato

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Che incassi per l’Atalanta. Bastano due operazioni di mercato per regalare alla società bergamasca un autentico tesoro da 100 milioni di euro, confermando ancora una volta la straordinaria capacità del club di valorizzare i propri talenti e trasformarli in plusvalenze di altissimo livello.


EDERSON

La prima operazione riguarda Ederson, centrocampista brasiliano protagonista nelle ultime stagioni con la maglia nerazzurra, ceduto al Manchester United per una cifra vicina ai 45 milioni di euro. Un affare importante per il club inglese, che si assicura un giocatore ormai affermato a livello internazionale, e per l’Atalanta, che monetizza al massimo l’investimento fatto sul giocatore.


PALESTRA

Ancora più sorprendente, almeno dal punto di vista economico, la cessione di Marco Palestra al Chelsea. Il giovane talento italiano, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama nazionale, vola a Londra per circa 55 milioni di euro. Una cifra che testimonia quanto il mercato internazionale continui a guardare con grande attenzione al lavoro svolto dal settore giovanile e dall’area scouting della Dea.


  • 100 MILIONI IN CASSA

    Complessivamente, dunque, nelle casse bergamasche entreranno 100 milioni di euro. Una somma che rappresenta una boccata d’ossigeno importante e che garantirà alla società ampi margini di manovra in vista delle prossime settimane di mercato. È chiaro che l’intero incasso non sarà reinvestito sul mercato: tra costi di gestione, sostenibilità finanziaria e programmazione futura, una parte significativa verrà destinata ad altre voci di bilancio.


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  • TOCCA A GIUNTOLI

    Tuttavia, una quota consistente sarà messa a disposizione del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, chiamato ora a individuare i profili giusti per mantenere competitiva una squadra che nelle ultime stagioni si è consolidata ai vertici del calcio italiano e ha acquisito credibilità anche in ambito europeo. Fra gli obiettivi che Giuntoli vorrebbe regalare a Maurizio Sarri, nuovo tecnico dei nerazzurri, ci sono il terzino classe 2003 Nicolò Savona, ex Juventus ora al Nottingham Forest, il centrocampista classe 2000 Gianluca Gaetano, per il quale è in corso una trattativa con il Cagliari, e l'esterno d'attacco bosniaco classe 2007 Kerim Alajbegovic, ora ai Mondiali e valutato dal Bayer Leverkusen, con il quale è in scadenza di contratto nel 2029, almeno 25 milioni di euro.


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