L'Atalanta piomba su Alajbegovic: tesoretto da 100 milioni per il mercato, per Sarri anche Gaetano e Savona

Tuttavia, una quota consistente sarà messa a disposizione del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, chiamato ora a individuare i profili giusti per mantenere competitiva una squadra che nelle ultime stagioni si è consolidata ai vertici del calcio italiano e ha acquisito credibilità anche in ambito europeo. Fra gli obiettivi che Giuntoli vorrebbe regalare a Maurizio Sarri, nuovo tecnico dei nerazzurri, ci sono il terzino classe 2003 Nicolò Savona, ex Juventus ora al Nottingham Forest, il centrocampista classe 2000 Gianluca Gaetano, per il quale è in corso una trattativa con il Cagliari, e l'esterno d'attacco bosniaco classe 2007 Kerim Alajbegovic, ora ai Mondiali e valutato dal Bayer Leverkusen, con il quale è in scadenza di contratto nel 2029, almeno 25 milioni di euro.



