L'Atalanta piomba su Alajbegovic: tesoretto da 100 milioni per il mercato, per Sarri anche Gaetano e Savona

Che incassi per l’Atalanta. Bastano due operazioni di mercato per regalare alla società bergamasca un autentico tesoro da 100 milioni di euro, confermando ancora una volta la straordinaria capacità del club di valorizzare i propri talenti e trasformarli in plusvalenze di altissimo livello.
EDERSON
La prima operazione riguarda Ederson, centrocampista brasiliano protagonista nelle ultime stagioni con la maglia nerazzurra, ceduto al Manchester United per una cifra vicina ai 45 milioni di euro. Un affare importante per il club inglese, che si assicura un giocatore ormai affermato a livello internazionale, e per l’Atalanta, che monetizza al massimo l’investimento fatto sul giocatore.
PALESTRA
Ancora più sorprendente, almeno dal punto di vista economico, la cessione di Marco Palestra al Chelsea. Il giovane talento italiano, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama nazionale, vola a Londra per circa 55 milioni di euro. Una cifra che testimonia quanto il mercato internazionale continui a guardare con grande attenzione al lavoro svolto dal settore giovanile e dall’area scouting della Dea.