L'ascesa di Robinio Vaz: perché il nuovo talento da 25 milioni della Roma viene paragonato a Osimhen

Vaz è entrato subito a far parte della squadra riserve del Marsiglia e, sebbene si considerasse un esterno, l'allenatore Jean-Pierre Papin non aveva alcuna intenzione di schierarlo sulla fascia.

"Ho già gli esterni - diceva ai giornalisti il leggendario ex centravanti della nazionale francese - Mi mancava questo tipo di giocatore, capace di inserirsi alle spalle della difesa. Lui lo fa molto bene, crea spazi ed è molto veloce. Penso che sia una posizione che potrebbe adattarsi molto bene a lui in futuro".

Papin aveva perfettamente ragione. Vaz eccelleva in una posizione più centrale e le sue prestazioni con la squadra B del Marsiglia hanno attirato rapidamente l'attenzione dell'allenatore della prima squadra, Roberto De Zerbi, che gli ha concesso il debutto in Ligue 1 in una partita contro lo Strasburgo il 19 gennaio 2025. Entrato dalla panchina all'intervallo, l'allora diciassettenne ha impiegato poco più di 20 minuti per farsi notare, conquistando il rigore che ha permesso a Greenwood di trovare l'1-1.

"Schiero chi se lo merita, e lui ci ha dato energia - ha dichiarato De Zerbi nella conferenza stampa post-partita - Deve continuare a lavorare. È nato nel 2007, per cui dobbiamo gestirlo, ma non ho paura di far giocare i giovani".

Il primo goal di Vaz con la maglia del Marsiglia è arrivato nella prima partita casalinga della stagione in corso, una vittoria per 5-2 sul Paris FC. All'esordio da titolare, contro il Metz il 4 ottobre, ha invece fornito un assist per Igor Paixao. Nella partita successiva del Marsiglia, contro Le Havre, Vaz ha segnato un goal e ne ha propiziato un altro, prima di diventare il giocatore più giovane a segnare una doppietta per il club in 78 anni, nel 2-2 contro l'Angers del 29 ottobre.

"Gioca perché è bravo, lo era già l'anno scorso", ha detto entusiasta De Zerbi. "Lo stiamo solo aiutando a fare il passo successivo. Non è qui perché lo vendiamo in Inghilterra in estate!" Perché, allora, lo hanno venduto in Italia in inverno?