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Messi Latuaro Alvarez Argentina GFXGOAL
Mark Doyle

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L'Argentina non può dipendere solo da Messi, servono anche i goal di Lautaro ed Alvarez, chance per Nico Paz

Opinion
Argentina
L. Messi
Coppa del Mondo
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Giordania vs Argentina
Giordania
J. Alvarez
L. Martinez
L. Scaloni

Lionel Messi ha già segnato cinque gol ai Mondiali 2026, ottima notizia per l’Argentina. Ma nessun compagno è ancora andato a rete. Dipendere da Messi era comunque il piano. Come ha detto Zlatan Ibrahimovic su Fox Sports: "Messi non è solo il miglior giocatore dell’Argentina. È il sistema dell’Argentina".

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Lionel Scaloni ha costruito la sua squadra attorno a una superstar ormai in età avanzata e i risultati parlano da soli. L’Albiceleste ha vinto due titoli consecutivi della Copa América e ora punta a conquistare anche la seconda Coppa del Mondo di fila, il che significa che in Argentina non c’è stato alcun dibattito nazionale sui meriti di continuare a contare su un attaccante ormai al tramonto della carriera.

Messi non è Cristiano Ronaldo: non è “un altro giocatore” nella rosa di Scaloni. Dopo anni di dubbi sul suo ruolo di capitano, il piccolo numero 10 ha guadagnato autorevolezza negli ultimi cinque anni. Oggi è il leader indiscusso dell’Argentina: non solo gol e assist, ma la principale fonte di ispirazione. «È il motivo per cui ogni compagno scende in campo pensando che l’impossibile sia possibile», ha detto Ibrahimovic.

«La grandezza non sta nel fatto che tutto dipenda da te», ha aggiunto lo svedese. «Sta nel fatto che tutti migliorino grazie alla tua presenza». Ma cosa succede quando lui non c’è? È questa la grande domanda che incombe sull’Argentina alla vigilia della fase a eliminazione diretta, e lo scontro di sabato con la Giordania potrebbe già dare una risposta.

  • Argentina Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Per Scaloni non è una partita da poco

    La partita di Arlington è ininfluente: l’Argentina, già prima nel Gruppo J grazie ai gol di Messi contro Algeria e Austria, non cambierà l’avversario degli ottavi.

    Per Scaloni, però, la gara ha un peso: il test in Texas può essere utile o dannoso per alcuni compagni di reparto di Messi in vista del match di Miami contro la seconda del Gruppo H, oggi l’Uruguay.



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  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi verrà messo a riposo?

    Messi guida la classifica per la Scarpa d’Oro dei Mondiali, uno dei pochi trofei che manca al suo palmarès. Tuttavia, in Texas dovrebbe ottenere un riposo meritato e necessario.

    Nonostante le sue prestazioni impeccabili, non va dimenticato che l’Inter Miami, il 25 maggio, aveva segnalato un affaticamento al bicipite femorale sinistro, sollevando dubbi sulla sua capacità di reggere otto partite in cinque settimane.

    Schierarlo per la terza volta in 11 giorni sembrerebbe azzardato, soprattutto con Nico Paz pronto a subentrare.

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  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Un’occasione per Paz di dimostrare il proprio valore

    Paz, di proprietà del Real Madrid, ha già dimostrato a Como di essere un grande talento. Dopo un lieve infortunio, ora ha bisogno di giocare per ritrovare ritmo.

    La gara con la Giordania è l’occasione perfetta per ritrovare fiducia e mostrare la sua creatività, dote preziosa nelle fasi successive del torneo.

    Per Scaloni, però, l’obiettivo principale ad Arlington sarà segnare senza Messi, e il compito toccherà a Lautaro Martínez o Julián Álvarez.


  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Il rimpianto di Lautaro per i Mondiali

    Lautaro ha contribuito al trionfo argentino ai Mondiali 2022 trasformando il rigore decisivo nella “Battaglia di Lusail” contro l’Olanda, ma in Qatar non ha segnato. La scelta di Scaloni di sostituirlo con Alvarez è stata il cambio più rilevante del torneo.

    Lautaro ammette che, pur essendo stato «qualcosa di straordinario» vincere il Mondiale, a livello personale è rimasto deluso: «Avrei potuto dare di più se non fossi stato limitato dai problemi fisici».

    «Non ho lasciato il Qatar come avrei voluto perché non sono arrivato ai Mondiali come avrei voluto», ha dichiarato il capitano dell’Inter a TyC Sports all’inizio di questo mese, «ma oggi ci sono riuscito».

    Titolare contro Algeria e Austria, ha conquistato un rigore ma non ha ancora segnato in otto presenze mondiali. Contro la Giordania Scaloni potrebbe confermarlo per permettergli di sbloccarsi.

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  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    È il momento di brillare per Alvarez?

    Secondo le indiscrezioni, Alvarez è il favorito per guidare l’attacco, nonostante i dubbi sulla sua forma fisica e mentale, mentre cerca di lasciare l’Atlético Madrid.

    L’attaccante convive con un infortunio alla caviglia che ha chiuso in anticipo la sua stagione all’Atletico e non sembra più il giocatore letale di sempre: ha persino sprecato un assist di Messi nel finale contro l’Austria.

    Per fortuna Messi ha risolto tutto siglando la sua doppietta, ma i campioni in carica non possono sempre contare solo sul loro fuoriclasse.


  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi ha bisogno di un po' di aiuto

    LaMessi-dipendenza”, così chiamata ai tempi del Barcellona, mostra il talento del GOAT ma anche la mancanza di sostegno.

    Lautaro deve superare il blocco mentale, mentre Alvarez deve concentrarsi solo sul gol per l’Argentina, non su un trasferimento dall’Atlético Madrid in pieno torneo.

    Messi resta un fenomeno, un piccolo dittatore del gioco che porta sulle spalle il peso dell’attacco argentino. Ma il suo compito sarebbe più facile se Lautaro o Alvarez lo aiutassero.



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