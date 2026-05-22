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Yildiz Juventus Torino Serie AGetty Images
Stefano Silvestri

L'altra missione del Torino nel derby: non chiude imbattuto contro la Juventus da 24 anni

Serie A
Torino vs Juventus
Torino
Juventus

La squadra di D'Aversa vuole terminare al meglio un campionato sofferto, impedire la Champions alla Juve, ma anche evitare sconfitte tra andata e ritorno: non accade dal 2001/02.

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Sarà un derby atipico, quello di domenica sera. Nel senso che il Torino non ha più niente da chiedere al proprio campionato al contrario di una Juventus che, dopo aver clamorosamente perso contro la Fiorentina, è più fuori che dentro alla Champions League.

Poi, appunto, ti ricordi che è un derby. E che la rivalità in palio va oltre punti e classifica. Specialmente per chi, come il Torino, nelle stracittadine ha ingoiato troppi bocconi amari nel corso degli ultimi decenni.

Eccolo qui uno dei grandi pericoli per la Juventus: dover fare i conti con un rivale affamato di riscatto. Una fame che arriva da molto lontano.

  • Riccardo MasperoGetty Images

    MASPERO, SALAS, LE CORNA

    Il Torino non rimane imbattuto nello stesso campionato contro la Juventus addirittura da 24 anni. L'ultima volta accadde nel campionato 2001/2002, quello del 5 maggio, alla fine vinto dalla Juve all'ultima giornata grazie al sorpasso sull'Inter.

    Quell'anno il Toro di Giancarlo Camolese, neopromosso, riuscì a rendere durissima la vita alla squadra di Lippi. L'andata fu quella del pazzesco 3-3 dal 3-0 bianconero, con tanto di buca scavata da Maspero per far sparare il rigore alle stelle a Salas; il ritorno fu il derby delle corna di Maresca, una provocazione nei confronti di Ferrante e dei rivali tutti.

    Da quel momento in poi, non c'è stato verso: almeno una stracittadina stagionale, se non entrambe, il Torino l'ha sempre persa.

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  • SQUILIBRIO TOTALE

    Da quel momento in poi, Juventus e Torino si sono affrontate in 35 occasioni contando il campionato (33) ma anche la Coppa Italia (2). Con un bilancio completamente squilibrato a favore dei bianconeri.

    Addirittura 26 sono le vittorie ottenute dalla Juve dal 2002 a oggi. Appena 8 i pareggi che il Torino è riuscito a tenersi stretti, l'ultimo quello dell'andata (0-0).

    Vittorie del Toro? Appena una: il famoso 2-1 in rimonta ottenuto nel campionato 2014/2015, famoso in quanto rimane appunto l'unico successo granata sulla Juventus nel terzo millennio.

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  • Darmian Torino JuventusGetty Images

    IL DERBY DI DARMIAN

    Il 26 aprile 2015 coincide con la trentaduesima giornata di quel torneo. La Juventus si sta avviando a conquistare il quarto Scudetto di fila, il secondo con Massimiliano Allegri dopo il biennio vincente targato Antonio Conte. Mentre il Torino è guidato da Gian Piero Ventura.

    All'Olimpico Grande Torino passa per prima la Juve, a segno nel primo tempo con una maestosa punizione di Pirlo. Ma il Torino riesce a trovare il pareggio poco prima dell'intervallo con Darmian, che una decina di minuti dopo il rientro dagli spogliatoi pesca l'ex Quagliarella e lo guarda andare a segno per il 2-1 finale.

    Il tabellino di quell'incontro

    TORINO-JUVENTUS 2-1

    Marcatori: 35' Pirlo, 44' Darmian, 57' Quagliarella

    TORINO (3-5-2): Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Bruno Peres, Benassi (72' Vives), Gazzi, El Kaddouri, Darmian (82' Molinaro); Quagliarella, Maxi Lopez (61' Martinez). All. Ventura

    JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Ogbonna, Padoin (86' Llorente); Vidal, Pirlo, Sturaro; Pereyra (78' Pepe); Matri, Morata (65' Tevez). All. Allegri

    Arbitro: Tagliavento

    Ammoniti: Gazzi, Moretti, Bonucci, Vives

  • GUIZZO D'ORGOGLIO

    Il Torino andrà a caccia di un ultimo guizzo d'orgoglio al termine di una stagione ancora una volta mediocre e a tratti travagliatissima. Al momento la squadra di D'Aversa è dodicesima e può solo evitare di farsi superare dal Parma o agganciare da Genoa e Fiorentina.

    Il bilancio ultranegativo nei derby contro la Juventus, però, rischia di rappresentare uno stimolo in più per i granata. E al contempo un pericolo ulteriore per i bianconeri, che solamente vincendo, e sperando nelle combinazioni giuste con i risultati di Milan, Roma e Como, potranno sperare nel miracolo Champions.

    In caso anche solo di pareggio, si verificherebbe un doppio scenario: la Juve in Europa League, il Torino imbattuto per la prima volta dopo 22 anni. In tempo di vacche magre, per i granata sarebbe una domenica da ricordare.

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