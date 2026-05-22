L'altra missione del Torino nel derby: non chiude imbattuto contro la Juventus da 24 anni

Sarà un derby atipico, quello di domenica sera. Nel senso che il Torino non ha più niente da chiedere al proprio campionato al contrario di una Juventus che, dopo aver clamorosamente perso contro la Fiorentina, è più fuori che dentro alla Champions League.

Poi, appunto, ti ricordi che è un derby. E che la rivalità in palio va oltre punti e classifica. Specialmente per chi, come il Torino, nelle stracittadine ha ingoiato troppi bocconi amari nel corso degli ultimi decenni.

Eccolo qui uno dei grandi pericoli per la Juventus: dover fare i conti con un rivale affamato di riscatto. Una fame che arriva da molto lontano.