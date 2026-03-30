Koopmeiners e il nuovo ruolo di "falso esterno" con l'Olanda: una mossa riproponibile alla Juventus?

La previsione di Koeman si è rivelata azzeccata. Nel senso che anche Koopmeiners ha lasciato in qualche modo il segno nella vittoria in rimonta dell'Olanda, che prima è andata sotto nel punteggio e poi ha ribaltato tutto con Van Dijk e Reijnders.

Il cross-assist dalla bandierina da cui è nato l'1-1 è partito proprio da lui: un centro morbido col sinistro che Van Dijk ha incornato verso la porta norvegese, senza lasciare scampo al portiere Nyland.

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Koopmeiners, per la cronaca, non scendeva in campo con la maglia dell'Olanda da un anno praticamente esatto: l'ultima presenza risaliva al quarto di finale di Nations League giocato nel marzo del 2025 e perso ai rigori contro la Spagna.