Kolo Muani prova a riprendersi la Juventus: goal, giocate e i complimenti di Tudor, cambiano gli scenari per il futuro?

Kolo Muani ritrova la fiducia dopo le esclusioni e la deludente prova di Parma: nelle prossime partite si giocherà parte del futuro.

Da Juventus-Monza Igor Tudor può portarsi dietro alcune notizie positive ed altre negative. Tra quest'ultime ovviamente prima di tutto l'espulsione di Kenan Yildiz. Oltre ai tre punti però c'è stata la risposta importante arrivata da Randal Kolo Muani.

L'attaccante francese questa volta ha sfruttato l'occasione dopo non esserci riuscito contro il Parma; Kolo Muani ha segnato interrompendo un lungo digiuno ma in generale ha fornito una prestazione convincente.

Segnali che Tudor coglierà anche pensando al finale di stagione dove Kolo cercherà di aprire un nuovo capitolo in bianconero in questa esperienza che ancora può risultare nel complesso positiva se le cose dovessero terminare in una certa maniera.

L'articolo prosegue qui sotto

Gli scenari sono in continua evoluzione, anche per quanto riguarda il futuro del francese.