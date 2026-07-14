Khephren Thuram si gioca la Juventus: l'infortunio preoccupa, il mercato chiama, il rendimento va migliorato

Se è vero che spesso l'ultima impressione è quella che conta, nel caso di Thuram non è stata particolarmente positiva. Il riferimento va proprio all'ultima stagione, che ha visto l'ex giocatore del Nizza calare vistosamente il rendimento rispetto alla precedente.

Nel 2024/2025, proprio Thuram era stato considerato - assieme a Conceiçao e Kalulu - l'acquisto più azzeccato di una campagna acquisti targata Cristiano Giuntoli che, per il resto, aveva dato poche soddisfazioni: da Koopmeiners a Nico Gonzalez e Douglas Luiz, quante delusioni.

Delle sue progressioni palla al piede, da un certo momento in poi, si è visto pochino. Thuram junior ha visto calare il proprio rendimento, una flessione andata di pari passo con le difficoltà della squadra. Anche i numeri sono peggiorati: dai 4 goal e 6 assist dell'annata precedente è passato a 3 e 3.

Certo, Thuram non è stato tra i peggiori in assoluto della Juventus. Ma non è stato nemmeno tra i migliori, proprio no. Ha giocato una stagione da 5,5, mettiamola così. Comunque poco per chi dovrebbe rappresentare il presente e un pezzo di futuro.