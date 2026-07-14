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Khepren Thuram Juventus 2:1GOAL
Stefano Silvestri

Khephren Thuram si gioca la Juventus: l'infortunio preoccupa, il mercato chiama, il rendimento va migliorato

Serie A
Juventus
K. Thuram-Ulien

Il fratello d'arte non è riuscito a confermarsi nella sua seconda annata a Torino, dopo una prima stagione più che positiva. E ora, tra guai fisici e valutazioni, si trova a un bivio.

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Khephren Thuram deve decidere cosa fare da grande. Magari imitando il fratello Marcus, che ha appena vinto il secondo Scudetto con l'Inter e, a differenza sua, è stato convocato dalla Francia per i Mondiali.

Il più piccolo dei due Thuram che giocano in Serie A è a una sorta di bivio. E la netta sensazione è che si stia giocando la Juventus, in diversi sensi. Specialmente dopo una stagione nella quale non è riuscito a confermarsi sui livelli della precedente.

A complicare i piani di Khephren si sono messi anche i guai fisici. Ed è un ostacolo che, in questo particolare momento dell'anno, rischia seriamente di mettere i bastoni tra le ruote di tutti: le sue, ma anche quelle della Juve.

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  • IL PROBLEMA AL GINOCCHIO

    Thuram si è appena presentato alla Continassa con una vistosa fasciatura a un ginocchio. Come spiegato da Tuttosport, la diagnosi sarebbe già stata fatta: sindrome femoro-rotulea. Per questo il francese, lunedì, ha lavorato solamente in palestra.

    Che il centrocampista juventino abbia dovuto convivere con qualche fastidio di tipo fisico nelle ultime settimane della scorsa stagione, del resto, è piuttosto noto. Il 9 maggio, ad esempio, Spalletti lo ha lasciato in panchina per tutta la partita proprio per questo motivo nella trasferta vincente del Via del Mare di Lecce.

    Thuram rischia insomma di iniziare con il piede sbagliato anche la nuova annata. O quantomeno di non riuscire a mettersi completamente a disposizione di Spalletti durante il precampionato, con inevitabili conseguenze sulle settimane successive.

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  • Khephren Thuram Juventus 2025-2026Getty Images

    UNA STAGIONE SOTTOTONO

    Se è vero che spesso l'ultima impressione è quella che conta, nel caso di Thuram non è stata particolarmente positiva. Il riferimento va proprio all'ultima stagione, che ha visto l'ex giocatore del Nizza calare vistosamente il rendimento rispetto alla precedente.

    Nel 2024/2025, proprio Thuram era stato considerato - assieme a Conceiçao e Kalulu - l'acquisto più azzeccato di una campagna acquisti targata Cristiano Giuntoli che, per il resto, aveva dato poche soddisfazioni: da Koopmeiners a Nico Gonzalez e Douglas Luiz, quante delusioni.

    Delle sue progressioni palla al piede, da un certo momento in poi, si è visto pochino. Thuram junior ha visto calare il proprio rendimento, una flessione andata di pari passo con le difficoltà della squadra. Anche i numeri sono peggiorati: dai 4 goal e 6 assist dell'annata precedente è passato a 3 e 3.

    Certo, Thuram non è stato tra i peggiori in assoluto della Juventus. Ma non è stato nemmeno tra i migliori, proprio no. Ha giocato una stagione da 5,5, mettiamola così. Comunque poco per chi dovrebbe rappresentare il presente e un pezzo di futuro.

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  • IL MERCATO CHIAMA?

    In tutto questo, è sempre bene ricordarsi che siamo alla metà di luglio. E che il mercato estivo, nonostante la concomitanza con i Mondiali, si appresta a cambiare gran parte degli scenari in vista della prossima stagione.

    Tanti, nel caso di Thuram, sono i presunti sondaggi: a giugno si è parlato di Galatasaray e Fenerbahçe, destinazioni che non avrebbero però trovato particolare gradimento nel calciatore, così come di un interesse delle squadre della Premier League, e in particolare del Sunderland e del Nottingham Forest.

    E poi il Bayern, il PSG, il Newcastle. Di tutto e di più, da qualunque parte d'Europa. Anche e soprattutto perché il profilo di Thuram continua a essere particolarmente apprezzato fuori dai nostri confini, nonostante l'annata in chiaroscuro appena vissuta dal fratello d'arte.

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  • Giovanni Carnevali SassuoloGetty Images

    LA POSIZIONE DELLA JUVENTUS

    Ora, è chiaro che il guaio al ginocchio con cui Thuram si ritrova a convivere rischia di rappresentare una variabile non da poco. Ma intanto la Juventus sta da tempo cercando di capire come costruire nel migliore dei modi la rosa che dovrà necessariamente centrare il ritorno in Champions League.

    Sotto la lente d'ingrandimento c'è anche il venticinquenne francese, per una semplice ragione: potrebbe essere lui il sacrificato da parte della coppia Carnevali-Massara, impegnati a far quadrare i conti dopo l'esclusione dalla Champions. La valutazione di Khephren si aggirerebbe sui 40 milioni, il doppio rispetto a quanto speso ai tempi di Giuntoli per portarlo a Torino dal Nizza.

    Come confermato da Tuttosport nei giorni scorsi, Thuram non è un incedibile. Quella parola è riservata a un elenco ristretto del quale, forse, non fa parte neppure Bremer: dunque Yildiz, McKennie, Kalulu e pochissimi altri.

    Le voci su Kessié (e non solo) indicano che la Juve, per l'ennesimo anno, cercherà di aggiungere qualità a centrocampo. Il possibile arrivo dell'ex rossonero potrebbe spingere proprio Thuram sull'uscio. A patto che il problema al ginocchio non sia serio. In caso contrario, sarebbe un bel guaio per tutti, in tutti i sensi.

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