Khephren Thuram si gioca la Juventus: l'infortunio preoccupa, il mercato chiama, il rendimento va migliorato

Khephren Thuram deve decidere cosa fare da grande. Magari imitando il fratello Marcus, che ha appena vinto il secondo Scudetto con l'Inter e, a differenza sua, è stato convocato dalla Francia per i Mondiali.
Il più piccolo dei due Thuram che giocano in Serie A è a una sorta di bivio. E la netta sensazione è che si stia giocando la Juventus, in diversi sensi. Specialmente dopo una stagione nella quale non è riuscito a confermarsi sui livelli della precedente.
A complicare i piani di Khephren si sono messi anche i guai fisici. Ed è un ostacolo che, in questo particolare momento dell'anno, rischia seriamente di mettere i bastoni tra le ruote di tutti: le sue, ma anche quelle della Juve.
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