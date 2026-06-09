La Juventus si dimostra tra le società più attive in questi primi giorni del calciomercato estivo 2026, nonostante il mancato ottenimento della qualificazione alla prossima Champions League. Luciano Spalletti ha chiesto rinforzi in tutte le zone del campo e, insieme al corteggiamento per il Dibu Martinez per la porta, all'interesse dell'ex milanista Brahim Diaz (oggi al Real Madrid) come trequartista e al doppio obbiettivo Kolo Muani e Sorloth per l'attacco, si registrano novità importanti per il reparto di centrocampo.
Kessié alla Juventus, può arrivare a parametro zero: non rinnova con l'Al-Ahli, vuole tornare in Italia
VOGLIA DI ITALIA
Secondo quanto riferisce Sky Sport, i bianconeri stanno muovendo i primi passi concreti per provare a riportare in Italia Franck Kessie. Il giocatore ivoriano, che ha indossato le maglie di Cesena (nel 2015/2016), dell'Atalanta (dal 2016 al 2019) ed infine del Milan (dal 2019 al 2022) è intenzionato a concludere la sua esperienza in Arabia Saudita nell'Al-Ahli proprio per fare ritorno nel campionato di Serie A. Dopo aver contribuito alla conquista di due Asian Champions League e una Supercoppa saudita, il classe '96 ha deciso di respingere la proposta di un rinnovo biennale a 12 milioni di euro netti a stagione.
I CONTATTI DI GENNAIO
Franck Kessie è pronto dunque ad andare in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e, una volta completata la sua avventura ai Mondiali con la Costa d'Avorio, è disposto ad ascoltare nuove offerte. Dopo essere stato sondato dalla Fiorentina lo scorso gennaio e dalla stessa Juventus, ora i contatti potrebbero essere riallacciati con maggiore concretezza puntando proprio sulla volontà del calciatore. A maggior ragione nell'eventualità di un sacrificio tra Koopmeiners e Thuram, la Juventus è pronta a scendere in campo per Kessie.
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