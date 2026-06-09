Kessié alla Juventus, può arrivare a parametro zero: non rinnova con l'Al-Ahli, vuole tornare in Italia

Franck Kessie è pronto dunque ad andare in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e, una volta completata la sua avventura ai Mondiali con la Costa d'Avorio, è disposto ad ascoltare nuove offerte. Dopo essere stato sondato dalla Fiorentina lo scorso gennaio e dalla stessa Juventus, ora i contatti potrebbero essere riallacciati con maggiore concretezza puntando proprio sulla volontà del calciatore. A maggior ragione nell'eventualità di un sacrificio tra Koopmeiners e Thuram, la Juventus è pronta a scendere in campo per Kessie.