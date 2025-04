Kaio Jorge è rinato in Brasile con il Cruzeiro: tre goal nelle ultime due partite per l'ex Juventus

L'attaccante brasiliano è tornato in patria dopo gli anni in Italia: aveva già chiuso il 2024 segnando a raffica.

Kaio Jorge non è il primo e non sarà l'ultimo giocatore sudamericano che dopo non essere riuscito ad imporsi in Europa torna in patria per provare a riscattarsi.

In questo caso, per l'attaccante brasiliano l'esperienza in Italia, dove ha giocato con la maglia della Juventus e del Frosinone, è stata pesantemente condizionata da un grave infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo.

La Juventus lo aveva acquistato dal Santos nell'agosto 2021, dopo pochi mesi fu costretto a fermarsi e da lì è iniziata la salita per Kaio Jorge. Dopo la stagione in prestito al Frosinone, i bianconeri hanno deciso l'estate scorsa di cederlo a titolo definitivo al Cruzeiro.

Kaio è tornato quindi in Brasile dove ha ricominciato a giocare con continuità e soprattutto ha ripreso a segnare, dimostrando perché la Juventus qualche anno fa aveva deciso di scommettere su di lui.