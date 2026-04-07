Juventus, Spalletti ha chiesto Alisson per la porta: quanto costa, ingaggio e il sostituto per il Liverpool

Rush finale del campionato, con tre squadre in corsa per il quarto posto: il Como è davanti a tutti con 58 punti, Juventus quinta a -1 e la Roma a quattro punti di distanza dalla zona Champions League. I bianconeri continuano l'inseguimento sulla squadra di Fabregas e intanto iniziano a pianificare le prime strategie di mercato per l'estate: tra i nomi inseriti nella lista dei dirigenti c'è anche quello del portiere brasiliano del Liverpool Alisson, classe '92 e un passato in Italia con la maglia della Roma. In caso di cessione di Di Gregorio, quello di Alisson è uno dei profili che stanno monitorando su richiesta di Luciano Spalletti e che nelle scorse settimane è stato accostato anche all'Inter che probabilmente saluterà Sommer per fine contratto.







Il mercato è già iniziato: quali saranno i trasferimenti più importanti dell'estate? Inizia a scoprirlo nella nostra sezione apposita, con le quote maggiorate su calcio, tennis e altri sport.