Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
cm grafica alisson inter juve 26
Francesco Guerrieri

Tradotto da

Juventus, Spalletti ha chiesto Alisson per la porta: quanto costa, ingaggio e il sostituto per il Liverpool

Juventus
Liverpool
Calciomercato

Il portiere brasiliano con un passato nella Roma è una delle idee dei bianconeri in caso di cessione di Di Gregorio

Pubblicità

Rush finale del campionato, con tre squadre in corsa per il quarto posto: il Como è davanti a tutti con 58 punti, Juventus quinta a -1 e la Roma a quattro punti di distanza dalla zona Champions League. I bianconeri continuano l'inseguimento sulla squadra di Fabregas e intanto iniziano a pianificare le prime strategie di mercato per l'estate: tra i nomi inseriti nella lista dei dirigenti c'è anche quello del portiere brasiliano del Liverpool Alisson, classe '92 e un passato in Italia con la maglia della Roma. In caso di cessione di Di Gregorio, quello di Alisson è uno dei profili che stanno monitorando su richiesta di Luciano Spalletti e che nelle scorse settimane è stato accostato anche all'Inter che probabilmente saluterà Sommer per fine contratto.



Il mercato è già iniziato: quali saranno i trasferimenti più importanti dell'estate? Inizia a scoprirlo nella nostra sezione apposita, con le quote maggiorate su calcio, tennis e altri sport. 

  • PERCHE' SPALLETTI VUOLE ALISSON

    All'allenatore - che a meno di colpi di scena dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno, c'è già un accordo verbale tra le parti - piace il brasiliano per leadership e per la capacità di giocare il pallone con i piedi, l'ha già allenato alla Roma - arrivò su intuizione di Walter Sabatini: era il secondo di Szczesny, l'anno dopo titolare con Di Francesco - ed è stato proprio lui a chiedere ai dirigenti di capire se ci sono margini per fare un tentativo. Alisson con il Liverpool ha un contratto in scadenza a giugno 2027 - opzione di rinnovo esercitata dal club - la valutazione che fa il club inglese è di 15/20 milioni di euro e l'ingaggio è di circa 7/8 milioni di euro.


    • Pubblicità

  • GLI INFORTUNI E IL SOSTITUTO DI ALISSON NEL LIVERPOOL

    In questa stagione Alisson è stato spesso fermo per infortunio, da tempo sta combattendo con problemi muscolari e ha saltato le ultime due partite contro Brighton (campionato) e Manchester City (FA Cup) per una lesione al bicipite femorale subìta durante la gara di Champions contro il Galatasaray. Il rientro - a meno di complicazioni - dovrebbe essere previsto per fine aprile, ma il Liverpool il sostituto l'ha preso l'estate scorsa, e nei piani del club è lui il post Alisson: si tratta del georgiano classe 2000 Giorgi Mamardashvili, preso dal Valencia per 30 milioni di euro e scelto come nuovo titolare della porta dei Reds.



  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Fulham crest
Fulham
FUL
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Juventus crest
Juventus
JUV