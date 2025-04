Juventus-Monza dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Juventus vs Monza

La Juventus ospita il Monza per riscattarsi subito in campionato: tutte le informazioni sulla partita dell'Allianz Stadium.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Dopo la caduta a Parma la Juventus deve riprendere immediatamente il cammino per non perdere ulteriore terreno nella lotta alla qualificazione in Champions League.

I bianconeri avranno sulla carta l'occasione migliore per riscattarsi visto che all'Allianz Stadium arriva il Monza, ultimissimo in classifica e che ormai aspetta solo l'ufficialità della retrocessione.

Di seguito i dettagli su dove vedere Juventus-Monza con le probabili scelte dei due allenatori.