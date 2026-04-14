La Juventus mette nel mirino Lobotka: è una delle richieste di Spalletti, le cifre e la situazione

Geometrie, corsa e qualità: sono queste le principali doti di Lobotka, ciò che lo slovacco è in grado di garantire alla propria squadra.

Alla sua settima stagione in Italia, il classe 1994 è ormai uno dei centrocampisti più importanti del nostro campionato. Negli ultimi anni ha retto con continuità la mediana del Napoli, contribuendo da protagonista alla conquista di due Scudetti.

Emblematica, in particolare, la stagione 2022/23, quella del primo trionfo, proprio sotto la guida di Spalletti. Il tecnico toscano ha saputo valorizzarne al meglio le qualità, come già fatto in passato con David Pizarro alla Roma e Marcelo Brozovic all’Inter.

In azzurro Lobotka è diventato il vero centro di gravità del gioco: ogni azione passa dai suoi piedi, autentico faro della linea mediana. Non a caso, dalla prima stagione di Spalletti sulla panchina partenopea (2021/22), è il giocatore con la più alta percentuale di passaggi riusciti: il 93%, frutto di 8.592 completati su 9.269 tentati. Un vero e proprio porto sicuro.