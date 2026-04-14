La Juventus mette nel mirino Lobotka: è una delle richieste di Spalletti, le cifre e la situazione

Sarà un’altra estate ricca di novità per la Juventus, che dopo aver affidato il proprio futuro a Luciano Spalletti si prepara ora a costruire una squadra su misura per il tecnico di Certaldo.
Come noto, i bianconeri intendono intervenire a centrocampo con l’acquisto di almeno un profilo di qualità per rinforzare la mediana: tra i nomi in lista figurano giocatori di spessore come Leon Goretzka e Bernardo Silva.
Lo sguardo, però, non è rivolto soltanto all’estero. Come riportato da Tuttosport, nel mirino c’è anche Stanislav Lobotka del Napoli, che proprio sotto la guida di Spalletti ha disputato una delle migliori stagioni della sua carriera.