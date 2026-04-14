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Stanislav Lobotka NapoliGetty Images
Michael Baldoin

La Juventus mette nel mirino Lobotka: è una delle richieste di Spalletti, le cifre e la situazione

Calciomercato
Juventus
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I bianconeri continuano a lavorare sottotraccia sul mercato in vista della prossima estate: tra gli obiettivi c’è un rinforzo a centrocampo e, nella lista, figura anche Lobotka del Napoli.

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Sarà un’altra estate ricca di novità per la Juventus, che dopo aver affidato il proprio futuro a Luciano Spalletti si prepara ora a costruire una squadra su misura per il tecnico di Certaldo.

Come noto, i bianconeri intendono intervenire a centrocampo con l’acquisto di almeno un profilo di qualità per rinforzare la mediana: tra i nomi in lista figurano giocatori di spessore come Leon Goretzka e Bernardo Silva.

Lo sguardo, però, non è rivolto soltanto all’estero. Come riportato da Tuttosport, nel mirino c’è anche Stanislav Lobotka del Napoli, che proprio sotto la guida di Spalletti ha disputato una delle migliori stagioni della sua carriera.

  • L'ARCHITETTO NEL CENTROCAMPO DELLO SCUDETTO

    Geometrie, corsa e qualità: sono queste le principali doti di Lobotka, ciò che lo slovacco è in grado di garantire alla propria squadra.

    Alla sua settima stagione in Italia, il classe 1994 è ormai uno dei centrocampisti più importanti del nostro campionato. Negli ultimi anni ha retto con continuità la mediana del Napoli, contribuendo da protagonista alla conquista di due Scudetti.

    Emblematica, in particolare, la stagione 2022/23, quella del primo trionfo, proprio sotto la guida di Spalletti. Il tecnico toscano ha saputo valorizzarne al meglio le qualità, come già fatto in passato con David Pizarro alla Roma e Marcelo Brozovic all’Inter.

    In azzurro Lobotka è diventato il vero centro di gravità del gioco: ogni azione passa dai suoi piedi, autentico faro della linea mediana. Non a caso, dalla prima stagione di Spalletti sulla panchina partenopea (2021/22), è il giocatore con la più alta percentuale di passaggi riusciti: il 93%, frutto di 8.592 completati su 9.269 tentati. Un vero e proprio porto sicuro.

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  • LA JUVENTUS CERCA UN NUOVO REGISTA

    Non è un segreto che la Juventus sia alla ricerca, ormai da diversi anni, di un giocatore in grado di raccogliere la pesantissima eredità lasciata prima da Pirlo e poi da Pjanic.

    Negli ultimi cinque anni in molti hanno provato, senza successo, a farsi carico di questo ruolo: da Bentancur ad Arthur, passando per Douglas Luiz e Koopmeiners.

    Tra critiche e difficoltà, chi è cresciuto maggiormente fino a diventare oggi uno degli elementi più importanti è Locatelli, al quale però vengono richiesti compiti fin troppo gravosi: dalla costruzione del gioco alla riconquista del pallone, fino alla presenza negli ultimi 30 metri.

    L’ex Sassuolo ha sempre risposto presente, seppure con qualche difficoltà, anche arrivando a indossare la fascia da capitano, ma in casa bianconera c’è la consapevolezza di dovergli affiancare un centrocampista di esperienza capace di garantire qualità e ordine alla mediana.

    Ecco perché il nome di Lobotka appare tra i profili più adatti: il suo arrivo permetterebbe a Locatelli e Thuram di agire da mezz’ali - ruolo per loro più congeniale - lasciando la gestione del possesso nelle mani del regista del Napoli.

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  • LA CLAUSOLA E LE CIFRE

    I motivi dell’interesse della Juventus nei confronti di Lobotka riguardano anche la possibilità di chiudere un’operazione a cifre contenute.

    Lo slovacco è infatti legato al Napoli da una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, valida però solo per l’estero, ma comunque in linea con il suo attuale valore di mercato.

    Il 31enne percepisce inoltre un ingaggio da circa 3,5 milioni di euro annui, una cifra che si inserisce nei parametri della nuova politica salariale bianconera, anche in caso di eventuale adeguamento. Una strategia che punta a mantenere sostenibile il monte ingaggi, riservando al tempo stesso a Kenan Yildiz lo статус di giocatore più pagato della rosa.

  • LA SCADENZA DEL CONTRATTO

    Un altro motivo per cui la Juventus guarda con attenzione al profilo di Lobotka è legato alla situazione contrattuale del centrocampista, attualmente in scadenza il 30 giugno 2027.

    Ad oggi, lo slovacco non sembra orientato a prolungare ulteriormente il proprio accordo, anche se De Laurentiis dispone di un’opzione per estenderlo di un’ulteriore stagione alle stesse cifre.

    La volontà del giocatore e un contratto che, con il passare del tempo, si avvicina alla scadenza potrebbero rivelarsi fattori determinanti a favore dei bianconeri, intenzionati quantomeno a fare un tentativo in estate per soddisfare le richieste del proprio allenatore.

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