Juventus-Genoa 2-0, pagelle e tabellino: Bremer e McKennie avvicinano il quarto posto, Colombo non si vede

La Juventus risponde presente dopo i passi falsi di Como e Roma, riuscendo a staccare i giallorossi e portarsi a -1 dal quarto posto occupato dal team lariano. Tutto facile nel match contro il Genoa, battuto nel primo tempo con le reti di Bremer e McKennie, quest'ultimo ammonito e squalificato per la partita contro l'Atalanta causa somma di cartellini. A proposito della Dea, l'Atalanta ha avuto la meglio contro il Lecce riducendo la distanza da bianconeri e quarto posto, ragion per cui sarà fondamentale lo scontro diretto del 32esimo turno.

Padrona dal campo sin dai primissimi minuti, la Juventus ha trovato l'1-0 già al 3' con il colpo di testa di Bremer, il quale ha battuto Bijlow che con una deviazione. Il portiere del Genoa non ha certo passato una bella serata di Pasquetta, considerando l'arrembante squadra di casa, in grado di trovare il raddoppio al minuto 17 con il già citato McKennie: pallone perfetto del sempre pimpante Conceicao e conclusione vincente per il 2-0.

Schiacciata e sotto di due reti, il Genoa non ha mostrato armi in grado di poter permettere la ripresa del match, in cui la Juventus ha continuato a spingere a caccia del goal numero tre: una modalità a cui Spalletti tiene molto, ovvero quella di tentare rapidamente di chiudere la gara per evitare brutte sorprese. Al 3° goal si sono avvicinati Conceicao e Yildiz, senza riuscirci e mettendo ancora un mostra una Madama stavolta sì vincente, ma sempre in difficoltà quando si tratta di allargare il proprio risultato a favore.

In vista dell'Atalanta sarà da valutare Perin, uscito a metà tempo in virtù di un problema al polpaccio. Anche la ripresa ha visto la Juventus in dominio assoluto, con David a colpire un legno e i colleghi bianconeri ad impegnare una difesa rossoblù in bambola, che alla fine è comunque rimasta con due soli goal di passivo. Il Genoa ha avuto la possibilità di tornare in campo con il rigore tirato da Martin, parato però da Di Gregorio. A quel punto i bianconeri si sono disuniti, salvati però dal proprio portiere con un intervento su Masini. Allo Stadium è 2-0.