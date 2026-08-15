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Antonio Torrisi

Fofana serve davvero alla Juventus? I dubbi sull'idea dei bianconeri di portare il giocatore del Milan a Torino

Calciomercato
Juventus
Milan

Il centrocampista è in uscita dai rossoneri e piace alla squadra allenata da Luciano Spalletti, ma è una mossa sensata?

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Non sono passati neanche troppi giorni da quando Luciano Spalletti, al termine della partita contro il Palermo, ha confermato la permanenza di Douglas Luiz alla Juventus, che le voci di calciomercato hanno accostato un altro giocatore, un altro centrocampista, alla formazione bianconera. Youssouf Fofana, in uscita dal Milan dopo essere stato considerato fuori dal progetto dal nuovo allenatore Ruben Amorim.

Uno spunto, quello riportato da Sky Sport, che ci spinge a un'analisi almeno preliminare di quanto possa servire il giocatore francese alla Juventus e a Spalletti, viste le caratteristiche, e il numero, dei giocatori a sua disposizione.

Insomma: Fofana serve davvero ai bianconeri? Ingaggiarlo può essere una mossa sensata in queste ultime settimane di mercato?

  • FOFANA PIACE ALLA JUVENTUS: LA SITUAZIONE

    Non possiamo parlare di tutto ciò se prima non contestualizziamo: secondo Sky Sport, Fofana è una nuova idea della Juventus per il mercato. E fin qui ci siamo.

    Il centrocampista francese è in uscita dal Milan e si cerca una soluzione favorevole per entrambi i club, e qui, Sky Sport, cita l'ipotesi di uno scambio, anche perché il prezzo fissato dai rossoneri si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro. Insomma, bisogna lavorarci su.

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  • CHE TIPO DI GIOCATORE È FOFANA

    Partiamo da un presupposto: Fofana è un giocatore funzionale. Utile. Su questo non ci piove. È un calciatore che, specialmente se metti in pratica un certo calcio (come quello di Massimiliano Allegri, fatto di lotta a centrocampo, tanta intensità in mezzo e ripartenze) può spiccare.

    Serve a dare un certo equilibrio, pure, ma deve essere circondato da giocatori che lo aiutano a migliorare il suo lavoro di recupero e transizione. E queste sono le premesse tecniche.

    Al Milan, nelle ultime due stagioni, ha ricoperto diversi ruoli a centrocampo: ha giocato mediano come mezz'ala. Soprattutto, ha facilitato il lavoro dei giocatori più offensivi, liberandoli dalla pressione, e ha coperto quando necessario le azioni solitarie dei suoi colleghi di reparto, Rabiot su tutti.

    Questo ci suggerisce uno spunto che adesso approfondiamo in chiave Juventus.

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  • DOVE GIOCHEREBBE FOFANA NELLA JUVENTUS

    Riaprendo il discorso legato ai centrocampisti attualmente in rosa alla Juventus, Luciano Spalletti può contare su Manuel Locatelli, Khéphren Thuram, Weston McKennie, e questi li diamo per certi, Douglas Luiz, che l'allenatore ha confermato e Teun Koopmeiners, dal futuro incerto.

    In una formazione-tipo, e con i giocatori al meglio, Spalletti schiererebbe attualmente Locatelli e Thuram. Ci sono pochi dubbi, su questo, con Douglas Luiz che potrebbe essere quell'elemento che potrebbe cambiare le cose, se le buone premesse legate al suo precampionato dovessero essere ribadite più avanti.

    Fofana allora cosa sarebbe, nel centrocampo a due davanti alla difesa: un vice-Locatelli? Un'alternativa? Spalletti potrebbe schierare una linea più di rottura e meno di costruzione con Locatelli e Fofana?

    Questi sono i principali dubbi legati al suo possibile arrivo, ma una cosa va detta: di un giocatore di questa intensità, soprattutto in chiave di copertura e rottura, la Juventus è sprovvista al momento. E allora sì: ingaggiarlo potrebbe essere utile. Solo a condizioni favorevoli, però.

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