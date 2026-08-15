Fofana serve davvero alla Juventus? I dubbi sull'idea dei bianconeri di portare il giocatore del Milan a Torino

Non sono passati neanche troppi giorni da quando Luciano Spalletti, al termine della partita contro il Palermo, ha confermato la permanenza di Douglas Luiz alla Juventus, che le voci di calciomercato hanno accostato un altro giocatore, un altro centrocampista, alla formazione bianconera. Youssouf Fofana, in uscita dal Milan dopo essere stato considerato fuori dal progetto dal nuovo allenatore Ruben Amorim.
Uno spunto, quello riportato da Sky Sport, che ci spinge a un'analisi almeno preliminare di quanto possa servire il giocatore francese alla Juventus e a Spalletti, viste le caratteristiche, e il numero, dei giocatori a sua disposizione.
Insomma: Fofana serve davvero ai bianconeri? Ingaggiarlo può essere una mossa sensata in queste ultime settimane di mercato?