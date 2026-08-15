Fofana serve davvero alla Juventus? I dubbi sull'idea dei bianconeri di portare il giocatore del Milan a Torino

Riaprendo il discorso legato ai centrocampisti attualmente in rosa alla Juventus, Luciano Spalletti può contare su Manuel Locatelli, Khéphren Thuram, Weston McKennie, e questi li diamo per certi, Douglas Luiz, che l'allenatore ha confermato e Teun Koopmeiners, dal futuro incerto.

In una formazione-tipo, e con i giocatori al meglio, Spalletti schiererebbe attualmente Locatelli e Thuram. Ci sono pochi dubbi, su questo, con Douglas Luiz che potrebbe essere quell'elemento che potrebbe cambiare le cose, se le buone premesse legate al suo precampionato dovessero essere ribadite più avanti.

Fofana allora cosa sarebbe, nel centrocampo a due davanti alla difesa: un vice-Locatelli? Un'alternativa? Spalletti potrebbe schierare una linea più di rottura e meno di costruzione con Locatelli e Fofana?

Questi sono i principali dubbi legati al suo possibile arrivo, ma una cosa va detta: di un giocatore di questa intensità, soprattutto in chiave di copertura e rottura, la Juventus è sprovvista al momento. E allora sì: ingaggiarlo potrebbe essere utile. Solo a condizioni favorevoli, però.