La Juventus ha il calendario in discesa per la Champions: Lecce, Parma e Monza per lo scatto finale

Il mese di aprile può aiutare Tudor a centrare l'obiettivo: se batte il Lecce è sicura di raggiungere momentaneamente il quarto posto.

Per misurare la "bontà" del pareggio contro la Roma all'Olimpico la Juventus dovrà aspettare le prossime partite, in cui i bianconeri hanno una grande chance di mettersi in ottima posizione per la corsa alla qualificazione in Champions League.

Attualmente la squadra di Igor Tudor è quinta, un punto dietro il Bologna (quarto) e due sotto l'Atalanta (terza) ma deve anche guardarsi le spalle visto che c'è la Lazio (sesta) ad una sola distanza di lunghezza.

È partita la volata finale per i primi quattro posti e le prossime settimane potrebbero essere decisive per la Juventus che avrà un calendario sulla carta in discesa mentre le altre dovranno affrontare impegni teoricamente più duri.