La Juventus a Venezia per la Champions: emergenza finita, tornano Thuram e Savona, cosa cambia nella formazione

Tudor ritrova l'abbondanza, Thuram si riprenderà il posto a centrocampo: le prime idee verso l'ultima di campionato.

Dopo settimane in cui Igor Tudor ha dovuto inventarsi diverse soluzioni a causa dei tanti giocatori indisponibili tra infortuni e squalifiche, finalmente per il tecnico croato l'emergenza è finita.

La Juventus potrà affrontare la trasferta di Venezia, decisiva per qualificarsi in Champions League (con una vittoria è certa del quarto posto), se non ancora con la rosa al completo almeno con qualche soluzione in più e addirittura abbondanza in alcuni reparti, come in attacco.

Rispetto al match contro l'Udinese, torneranno sicuramente Khephren Thuram e Nicolò Savona, che erano squalificati. Ecco chi tra gli altri indisponibili può recuperare e come cambierà la formazione scelta da Tudor.