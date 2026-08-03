Joao Mario alla Fiorentina, è ufficiale: la formula, le cifre finali e quanto guadagna la Juventus

La Juventus ha ceduto alla Fiorentina Joao Mario. Il portoghese ha completato l'iter delle visite mediche, ed ha firmato il proprio contratto con la società viola. La società ha annunciato ufficialmente il suo arrivo in prestito oneroso con diritto di riscatto.
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