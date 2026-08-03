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Joao Mario JuventusGetty Images
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Joao Mario alla Fiorentina, è ufficiale: la formula, le cifre finali e quanto guadagna la Juventus

Calciomercato
Serie A
Fiorentina
Joao Mario
J. Mario
Juventus

Il terzino portoghese lascia Torino per la seconda volta in pochi mesi e diventa ufficialmente un nuovo giocatore viola: i dettagli dell'affare.

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La Juventus ha ceduto alla Fiorentina Joao Mario. Il portoghese ha completato l'iter delle visite mediche, ed ha firmato il proprio contratto con la società viola. La società ha annunciato ufficialmente il suo arrivo in prestito oneroso con diritto di riscatto.


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  • LA NOTA DELLA FIORENTINA

    "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto d'opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joao Mario Neto Lopes dalla Juventus F.C.

    Joao Mario, nato a Sao Joao de Madeira (Portogallo) il 3 gennaio 2000, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Porto, ha successivamente collezionato, con la maglia dei Dragões, 181 presenze segnando 5 gol e fornendo 26 assist tra Campionato Portoghese, Champions League, Europa League e Mondiale per Club, vincendo 2 Campionati Portoghesi, 4 Coppe del Portogallo, 1 Coppa di Lega Portoghese e 3 Supercoppe Portoghesi. In Italia ha vestito le maglie di Juventus e Bologna disputando 20 gare in Serie A e segnando un gol con la maglia rossoblu. Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, indossato in 3 occasioni la maglia della Nazionale maggiore portoghese".

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  • LE CIFRE COMUNICATE DALLA JUVENTUS

    La Juventus ha comunicato ufficialmente le cifre dell'operazione: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joao Mario Neto Lopes a fronte di un corrispettivo di € 1,8 milioni, pagabili in un singolo esercizio. Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte della Fiorentina di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un ulteriore corrispettivo di € 9,5 milioni, pagabili in tre esercizi."

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  • LE PAROLE DI JOAO MARIO

    "Sono contento di essere qui, la Fiorentina è un grande club. Non vedo l'ora di iniziare, e di ottenere tante vittorie insieme. Il centro sportivo è incredibile, c'è tutto per far bene qui, e spero che questa sia una stagione ricca di successi. So che qui ci sono alcuni brasiliani che parlano portoghese come me, però non conosco nessuno della rosa", ha detto il terzino ai canali ufficiali viola.

    La scelta: "Mi ha convinto tutto ciò che riguarda la storia della Fiorentina. Cosa rappresenta la squadra, e come città. Tutto questo mi ha convinto, così come il progetto che mi è stato mostrato. Per me è stata una scelta facile. Non vedo l'ora di vedere i tifosi allo stadio"

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