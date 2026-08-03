Joao Mario alla Fiorentina, è ufficiale: la formula, le cifre finali e quanto guadagna la Juventus

"Sono contento di essere qui, la Fiorentina è un grande club. Non vedo l'ora di iniziare, e di ottenere tante vittorie insieme. Il centro sportivo è incredibile, c'è tutto per far bene qui, e spero che questa sia una stagione ricca di successi. So che qui ci sono alcuni brasiliani che parlano portoghese come me, però non conosco nessuno della rosa", ha detto il terzino ai canali ufficiali viola.

La scelta: "Mi ha convinto tutto ciò che riguarda la storia della Fiorentina. Cosa rappresenta la squadra, e come città. Tutto questo mi ha convinto, così come il progetto che mi è stato mostrato. Per me è stata una scelta facile. Non vedo l'ora di vedere i tifosi allo stadio"