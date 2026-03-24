Italia in campo per un'altra partita se perde i playoff Mondiali: è già successo nel 2022, sfidò la Turchia

Giovedì 26 marzo l'Italia gioca la partita più importante dell'ultimo quadriennio. Dopo il deludente Europeo, gli azzurri di Gattuso provano a raggiungere un Mondiale che manca oramai dal 2018: a Bergamo sfida all'Irlanda del Nord, per la semifinale playoff che potrebbe spalancare la porta alla finale contro una tra Galles e Bosnia ed Herzegovina.
Qualora arrivasse una sconfitta l'Italia non parteciperebbe ai Mondiali, ma i convocati dal ct azzurro non tornerebbero ai rispettivi club d'origine in vista della ripresa del campionato: in programma c'è infatti una sfida contro l'altra semifinalista perdente, ovvero una tra Bosnia e Galles.
Non si tratta di una prima volta nel caos delle gare continue, ma bensì una conferma dopo quattro anni: nel 2022 l'Italia persa la famosa gara contro la Macedonia del Nord a Palermo, perdendo l'occasione di giocare la finale contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che a sua volta aveva superato la Turchia. Ovvero l'avversaria della Nazionale azzurra qualche giorno più tardi.