Italia in campo per un'altra partita se perde i playoff Mondiali: è già successo nel 2022, sfidò la Turchia

La domanda che si fanno tutti in questi giorni in vista dell'amichevole tra le squadre perdenti degli imminenti playoff è solo una: che senso ha una gara del genere?

Si trattava della stessa posta quattro anni fa, del resto: Italia e Turchia si affrontarono al massimo della delusione possibile, senza una vera e propria spiegazione sul perchè. L'unico motivo che emerse, plausibile, fu quello di un match in più per guadagnare punti utili al Ranking FIFA.