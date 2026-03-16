Italia-Irlanda del Nord, gli ospiti annunciano i convocati: 28 uomini per i playoff del Mondiale

A dieci giorni dalla semifinale playoff contro l'Italia, l'Irlanda del Nord ha svelato la squadra scelta per conquistare il Mondiale 2026. Avversaria del team Gattuso nel match che potrebbe aprire alla finalissima contro una tra Galles e Bosnia Herzegovina, la rappresentativa britannica ha scelto 28 giocatori per l'impegno di Bergamo previsto il prossimo 26 marzo.

Michael O'Neill, ct dell'Irlanda del Nord, ha convocato come unica novità l'ala del Liverpool Kieran Morrison, 19enne per la prima volta nella rosa della sua rappresentativa. Fuori tra gli altri Luke Southwood (Bristol Rovers), Ryan Johnson (AFC Wimbledon) e Ross McCausland (Aris Limassol), mentre Conor Bradley (Liverpool) e Jamal Lewis (Preston North End) sono out per infortunio.

Regolarmente presenti il 35enne Josh Magennis, attuale bomber della squadra, capitan Shea Charles, centrocampista del Southampton, e il numero dieci Jamie Donley, che proverà a portare qualità durante la sfida contro l'Italia della prossima settimana.