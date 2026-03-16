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Northern Ireland v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Francesco Schirru

Italia-Irlanda del Nord, gli ospiti annunciano i convocati: 28 uomini per i playoff del Mondiale

Michael O’Neill, ct dell'Irlanda del Nord, ha svelato la lista dei giocatori che prenderà parte allo spareggio contro l'Italia per poter accedere alla finale e giocarsi la finale: match in programma il 26 a Bergamo.

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A dieci giorni dalla semifinale playoff contro l'Italia, l'Irlanda del Nord ha svelato la squadra scelta per conquistare il Mondiale 2026. Avversaria del team Gattuso nel match che potrebbe aprire alla finalissima contro una tra Galles e Bosnia Herzegovina, la rappresentativa britannica ha scelto 28 giocatori per l'impegno di Bergamo previsto il prossimo 26 marzo.

Michael O'Neill, ct dell'Irlanda del Nord, ha convocato come unica novità l'ala del Liverpool Kieran Morrison, 19enne per la prima volta nella rosa della sua rappresentativa. Fuori tra gli altri Luke Southwood (Bristol Rovers), Ryan Johnson (AFC Wimbledon) e Ross McCausland (Aris Limassol), mentre Conor Bradley (Liverpool) e Jamal Lewis (Preston North End) sono out per infortunio.

Regolarmente presenti il 35enne Josh Magennis, attuale bomber della squadra, capitan Shea Charles, centrocampista del Southampton, e il numero dieci Jamie Donley, che proverà a portare qualità durante la sfida contro l'Italia della prossima settimana.

  • I CONVOCATI DELL'IRLANDA DEL NORD

    Portieri: Bailey Peacock-Farrell (Blackpool), Conor Hazard (Plymouth Argyle), Pierce Charles (Sheffield Wednesday), Josh Clarke (Partick Thistle, on loan from Celtic).

    Difensori: Daniel Ballard e Trai Hume (Sunderland), Ciaron Brown e Brodie Spencer (Oxford United), Paddy McNair (Hull City), Eoin Toal (Bolton Wanderers), Ruairi McConville (Norwich City), Terry Devlin (Portsmouth).

    Centrocampisti: Jamie Donley e Jamie McDonnell (Oxford United), George Saville (Luton Town), Alistair McCann (Preston North End), Shea Charles (Southampton), Isaac Price (West Bromwich Albion), Paul Smyth (Queens Park Rangers), Ethan Galbraith (Swansea City), Justin Devenny (Crystal Palace), Brad Lyons (Kilmarnock), Patrick Kelly (Barnsley), Kieran Morrison (Liverpool).

    Attaccanti: Josh Magennis (Exeter City), Dion Charles (Huddersfield Town), Callum Marshall (Vfl Bochum), Jamie Reid (Stevenage).

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  • IL CAMMINO DELL'IRLANDA DEL NORD

    Rispetto all'Italia, l'Irlanda del Nord è arrivata ai playoff in seguito al terzo posto nei gironi di qualificazione al Mondiale 2026, possibile grazie ai risultati della Nations League.

    La squadra di O'Neill aveva vinto il proprio girone di Nations League ed è dunque ai playoff contro l'Italia per questo motivo, dopo aver chiuso il gruppo delle qualificazionia alle spalle di Germania, direttamente al Mondiale, e Slovacchia, anch'essa presente negli spareggi.

    Per questo l'Irlanda del Nord gioca la semifinale playoff fuori casa e farà lo stesso in caso di qualificazione alla finalissima, eventuale, contro Bosnia Herzegovina o Galles.

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