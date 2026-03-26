Italia-Irlanda del Nord 2-0, pagelle e tabellino: goal e assist di Tonali, Kean la chiude, Politano ispirato, Dimarco e Locatelli vivi, Retegui delude

Via la paura e finale dei Playoff in cassaforte.

L'Italia batte 2-0 l'Irlanda del Nord guadagnandosi la chance di tornare ai Mondiali dopo 12 anni, superando l'esame di Bergamo grazie ai goal di Tonali e Kean, che azzerano i recenti incubi e ci consentono di giocarci tutto martedì prossimo.

Nel primo tempo la nostra Nazionale offre un predominio con scarso mordente, vedi i tentativi timidi del viola e di Retegui ed un paio di situazioni scomode per la retroguardia ospite innescate da tiri-cross e da un corner di Dimarco. La squadra di O'Neill si difende bene, senza mai farsi vedere dalle parti di Donnarumma.

Nella ripresa la scintilla la consegna la palla goal sciupata dall'ex atalantino, che non approfitta di un pallone regalato dagli irlandesi in disimpegno: Kean scalda i guantoni di Charles, Tonali li buca con un destro radente e violento dal limite e scioglie la tensione.

Un opaco Retegui lascia spazio a Pio Esposito che subentra mettendoci verve e sfiorando il raddoppio, ma la posta in palio si fa sentire e gli azzurri non appaiono sereni nella gestione del vantaggio. A scacciare definitivamente i fantasmi, però, ci pensa Kean: palla di Tonali - ancora lui - controllo a rientrare e diagonale che bacia il palo e sigilla vittoria e qualificazione.

Italia a 90' dai Mondiali: per sfatare il tabù, adesso, occorre un ultimo sforzo.