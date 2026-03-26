Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Sandro Tonali Italy Northern IrelandGetty Images
Claudio D'Amato

Italia-Irlanda del Nord 2-0, pagelle e tabellino: goal e assist di Tonali, Kean la chiude, Politano ispirato, Dimarco e Locatelli vivi, Retegui delude

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia vs Irlanda del Nord
Italia
Irlanda del Nord

Tonali e Kean scacciano i fantasmi ed abbattono il muro dell'Irlanda del Nord, regalando all'Italia la finale dei Playoff per i Mondiali.

Pubblicità

Via la paura e finale dei Playoff in cassaforte.

L'Italia batte 2-0 l'Irlanda del Nord guadagnandosi la chance di tornare ai Mondiali dopo 12 anni, superando l'esame di Bergamo grazie ai goal di Tonali e Kean, che azzerano i recenti incubi e ci consentono di giocarci tutto martedì prossimo.

Nel primo tempo la nostra Nazionale offre un predominio con scarso mordente, vedi i tentativi timidi del viola e di Retegui ed un paio di situazioni scomode per la retroguardia ospite innescate da tiri-cross e da un corner di Dimarco. La squadra di O'Neill si difende bene, senza mai farsi vedere dalle parti di Donnarumma.

Nella ripresa la scintilla la consegna la palla goal sciupata dall'ex atalantino, che non approfitta di un pallone regalato dagli irlandesi in disimpegno: Kean scalda i guantoni di Charles, Tonali li buca con un destro radente e violento dal limite e scioglie la tensione.

Un opaco Retegui lascia spazio a Pio Esposito che subentra mettendoci verve e sfiorando il raddoppio, ma la posta in palio si fa sentire e gli azzurri non appaiono sereni nella gestione del vantaggio. A scacciare definitivamente i fantasmi, però, ci pensa Kean: palla di Tonali - ancora lui - controllo a rientrare e diagonale che bacia il palo e sigilla vittoria e qualificazione.

Italia a 90' dai Mondiali: per sfatare il tabù, adesso, occorre un ultimo sforzo.

  • PAGELLE ITALIA

    Per Tonali (7,5) goal e assist, Kean (7) chiude i conti dopo averci provato a più riprese, Politano (6,5) innesca l'azione dell'1-0, Dimarco e Locatelli (6,5 ad entrambi) vivi e ispirati, Pio Esposito (6,5) entra con fame. Retegui delude e spreca (5), Donnarumma (5,5) incerto coi piedi, Barella (5,5) fuori giri.

    VOTI ITALIA (3-5-2): Donnarumma 5,5; Mancini 6, Bastoni 6 (63' Gatti 6), Calafiori 6; Politano 6,5 (83' Palestra sv), Barella 5,5, Locatelli 6,5, Tonali 7,5 (83' Pisilli sv), Dimarco 6,5; Kean 7 (88' Raspadori sv), Retegui 5 (63' Pio Esposito 6,5). Ct. Gattuso.


    • Pubblicità

  • PAGELLE IRLANDA DEL NORD

    Il portiere Pierce Charles (6,5) prova a tenere a galla gli irlandesi, bene sia Hume che l'altro Charles (Shea): 6,5 anche per loro. Davanti la Nazionale di O'Neill non si vede mai: sotto alla sufficienza sia Price che Donley (5 e 5).

    VOTI IRLANDA DEL NORD (3-5-1-1): P. Charles 6,5; Hume 6,5, McNair 6, McConville 5,5; Devlin 6 (69' Smyth 6), S. Charles 6,5, Galbraith 6, Devenny 6, Spencer 6 (79' Reid sv); Price 5; Donley 5 (79' Magennis sv). Ct. O'Neill.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO ITALIA-IRLANDA DEL NORD

    ITALIA-IRLANDA DEL NORD 2-0

    Marcatori: 56' Tonali, 80' Kean

    ITALIA (3-5-2): Donnarumma 5,5; Mancini 6, Bastoni 6 (63' Gatti 6), Calafiori 6; Politano 6,5 (83' Palestra sv), Barella 5,5, Locatelli 6,5, Tonali 7,5 (83' Pisilli sv), Dimarco 6,5; Kean 7 (88' Raspadori sv), Retegui 5 (63' Pio Esposito 6,5). Ct. Gattuso.

    IRLANDA DEL NORD (3-5-1-1): P. Charles 6,5; Hume 6,5, McNair 6, McConville 5,5; Devlin 6 (69' Smyth 6), S. Charles 6,5, Galbraith 6, Devenny 6, Spencer 6 (79' Reid sv); Price 5; Donley 5 (79' Magennis sv). Ct. O'Neill.

    Arbitro: Makkelie (Olanda)

    Ammoniti: Bastoni (ITA)

    Espulsi: nessuno